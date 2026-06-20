Raquel Peña entrega importantes carreteras que impulsan la conectividad y el desarrollo en Monte Plata

Bartolo García

MONTE PLATA. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este sábado la inauguración de las carreteras Monte Plata–Cevicos y Hato San Pedro–Rincón Claro, dos proyectos viales ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que buscan transformar la conectividad y dinamizar el desarrollo económico de la región.

Durante el acto, Peña destacó que estas obras reflejan el compromiso del presidente Luis Abinader con la mejora de la infraestructura nacional y la calidad de vida de los ciudadanos. Señaló que cada proyecto entregado responde a una visión de desarrollo que busca acercar oportunidades y servicios a las comunidades.

La carretera Monte Plata–Cevicos, con una extensión de 44.25 kilómetros, impactará de manera directa a más de 500 mil personas, facilitando el desplazamiento entre provincias y reduciendo significativamente los tiempos de viaje. Además, forma parte de un corredor regional de 103 kilómetros que conecta importantes zonas productivas del país.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, afirmó que esta vía responde a una demanda histórica de las comunidades de Monte Plata y Sánchez Ramírez, permitiendo una movilidad más eficiente y mejor acceso a servicios esenciales. Asimismo, resaltó que la obra contribuirá al fortalecimiento de la actividad económica y productiva de la zona.

Uno de los sectores más beneficiados será el agropecuario, ya que productores de piña, cacao, cítricos, plátano, yuca y otros rubros podrán transportar sus cosechas con mayor rapidez y menores costos, aumentando así sus oportunidades de comercialización y competitividad en los mercados.

La intervención vial incluyó la colocación de nueva carpeta asfáltica, rehabilitación de drenajes y alcantarillas, estabilización de la estructura vial, señalización, protección de taludes y adecuación de puntos críticos, garantizando una mayor seguridad para conductores y peatones.

En Sabana Grande de Boyá, la carretera Hato San Pedro–Rincón Claro, de 11.44 kilómetros, pone fin a una espera de más de cinco décadas para miles de residentes. La obra, que requirió una inversión superior a RD$300 millones, beneficiará a más de 5,000 habitantes de comunidades rurales mediante una mejor conectividad y acceso a servicios.

Ambos proyectos fueron financiados con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y forman parte de las inversiones que impulsa el Gobierno para fortalecer la movilidad, apoyar la producción nacional y promover un desarrollo más equilibrado en las distintas provincias del país.