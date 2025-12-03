Raquel Peña enciende la magia navideña con la apertura oficial de Villa Navidad en Santiago

Bartolo García

Santiago.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dejó formalmente inaugurada la nueva edición de “Villa Navidad”, un espacio que se ha convertido en tradición para miles de familias de la región Norte y que este año regresa con un despliegue renovado de luces, magia y actividades culturales.

El encendido oficial se realizó en los jardines del Gran Teatro del Cibao, donde la funcionaria destacó la importancia de este parque como un escenario de unión familiar, cercanía comunitaria y celebración de la esencia de la Navidad dominicana.

“Villa Navidad” permanecerá abierta hasta el lunes 5 de enero de 2026, ofreciendo entrada gratuita a visitantes de todas las edades. El lugar presenta miles de luces decorativas, áreas temáticas y una agenda artística diseñada para garantizar entretenimiento seguro, accesible y variado.

Durante su discurso, Peña afirmó que este espacio busca que “los niños y niñas vivan momentos felices, las familias se acerquen y cada persona encuentre un motivo para celebrar en armonía”.

Señaló, además, que la Navidad representa la oportunidad de reforzar valores como la esperanza, la solidaridad y la reconciliación. “Hoy encendemos estas luces como símbolo del camino que queremos recorrer el próximo año: un camino lleno de paz”, expresó.

La vicepresidenta invitó a todas las familias a disfrutar del parque, resaltando que la organización del evento se ha enfocado especialmente en ofrecer seguridad, orden y un ambiente sano.

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, también tomó la palabra para recordar que “Villa Navidad nació como un sueño y hoy es una realidad que sigue llenando de alegría a miles de familias en el país”.

Aguilera aseguró que Banreservas continuará respaldando esta iniciativa, así como otras actividades que promuevan convivencia, identidad y unión dentro de las comunidades.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, celebró el retorno del parque a la ciudad y destacó que su presencia dinamiza la vida social y cultural del municipio durante la temporada festiva.

Entre las atracciones de este año figuran el Bosque de Nieve, el área de Pinta Caritas, el Parque Familiar y diversas experiencias interactivas preparadas para el disfrute continuo del público.

La programación incluye también espectáculos infantiles, carrusel, shows de drones, presentaciones artísticas y fuegos artificiales durante los fines de semana, lo que convierte a “Villa Navidad” en una de las propuestas más completas de la época.

El evento forma parte del programa gubernamental “La Brisita Navideña”, que integra actividades como entrega de Bonos Navideños, ferias, conciertos, jornadas comunitarias, almuerzos y la tradicional repartición de juguetes en distintas provincias.

Este año, el parque cuenta con el respaldo del Banco de Reservas y de diversas marcas aliadas, incorporando una producción más moderna y elementos visuales que enriquecen la experiencia de los visitantes.

Tanto en Santo Domingo como en Santiago, “Villa Navidad” continúa consolidándose como un punto de encuentro familiar y un referente festivo que marca el inicio oficial de la temporada navideña en el país.