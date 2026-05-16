Raquel Peña encabeza multitudinario homenaje a más de 7,000 madres en Santiago

Bartolo García

Santiago, RD.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este domingo una multitudinaria jornada de “Madres que Sostienen” en la Gran Arena del Cibao, donde más de 7,000 madres santiagueras fueron reconocidas y agasajadas por el Gobierno dominicano.

La actividad fue organizada por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) como parte de la agenda nacional desarrollada durante el mes de mayo para homenajear a las madres dominicanas en distintas provincias del país.

La edición realizada en Santiago contó además con el respaldo de la Vicepresidencia de la República, la Gobernación Provincial, la Senaduría y la Alcaldía de Santiago de los Caballeros, consolidando un amplio esfuerzo institucional de acompañamiento social.

Durante su intervención, Raquel Peña explicó que “Madres que Sostienen” nació con el propósito de reconocer el papel fundamental de las madres en la vida de las familias y las comunidades dominicanas.

“Quisimos hacerlo así, cerca de la gente, cerca de nuestras mujeres, porque creemos que el reconocimiento más valioso es el que llega con sensibilidad y gratitud sincera”, expresó la vicepresidenta.

Asimismo, destacó que las madres representan una fuerza silenciosa que sostiene los hogares dominicanos y acompañan diariamente la formación de nuevas generaciones, transformando el sacrificio en esperanza y ejemplo de superación.

Como parte de la jornada, fueron entregados electrodomésticos y artículos para el hogar, entre ellos neveras, estufas, lavadoras, juegos de sala, camas, abanicos, kits de alimentación y canastillas para bebés, beneficiando directamente a cientos de familias.

La actividad contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellas la gobernadora Rosa Santos, el senador Daniel Rivera, el alcalde Ulises Rodríguez y el director de Coraasan, Andrés Cueto, reafirmando el compromiso del Gobierno de mantenerse cercano a las comunidades y reconocer el valor de las madres dominicanas.