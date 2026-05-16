Ayuntamiento de Santiago recupera estadio infantil de béisbol en El Despertar

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El Ayuntamiento de Santiago realizó un operativo de recuperación en los terrenos donde funciona el estadio de béisbol infantil del sector El Despertar, reafirmando su compromiso con la protección del patrimonio municipal y el acceso comunitario al deporte.

La intervención fue ejecutada por una comisión integrada por representantes del Departamento Jurídico, Desarrollo Social, Participación Comunitaria y Deportes y Recreación, en cumplimiento de disposiciones aprobadas por la Sala Capitular mediante resoluciones oficiales emitidas en 2017 y ratificadas en 2025.

Según explicó el cabildo, la acción responde a la ocupación irregular del espacio por parte de un grupo de residentes vinculados a una junta de vecinos que pretendía transformar el estadio en un parque y área de estacionamiento, limitando así las actividades deportivas para niños y jóvenes de la comunidad.

Las autoridades municipales señalaron que esta situación no es nueva y recordaron que distintas administraciones anteriores han mantenido una posición firme en defensa del carácter público y deportivo del terreno, considerado un patrimonio comunitario de gran importancia social.

Durante el operativo, brigadas de Medio Ambiente Municipal realizaron el traslado y reubicación de árboles sembrados dentro del campo de juego, garantizando la preservación ambiental mientras se recupera la funcionalidad del estadio para las prácticas deportivas.

Asimismo, el Ayuntamiento solicitó formalmente la devolución e instalación de la verja perimetral que delimitaba los jardines del estadio, la cual habría sido retirada sin autorización previa y cuyo paradero aún se desconoce.

Numerosos residentes del sector acudieron al lugar para respaldar la medida adoptada por la Alcaldía, destacando la importancia de conservar espacios deportivos comunitarios que promuevan la sana convivencia, el desarrollo de la niñez y la integración social en Santiago.