ADOPA confirma elecciones gremiales para este domingo 17 de mayo

Bartolo García

Santo Domingo.– El Consejo Electoral de la Asociación Dominicana de Profesionales de Administración (ADOPA) ratificó oficialmente la celebración de las elecciones internas pautadas para este domingo 17 de mayo de 2026.

La decisión fue establecida mediante la Resolución Número 5, emitida el pasado 14 de mayo y firmada por los integrantes del Consejo Electoral encabezado por Julián Mena Cordero, presidente del organismo.

Asimismo, el documento fue suscrito por Onésimo Pérez, vocal; Guarionéx Heredia, suplente del presidente; y Félix Bolonoto, suplente del secretario, quienes reiteraron el compromiso de garantizar un proceso transparente y organizado.

Las elecciones se desarrollarán en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en las instalaciones de la Cooperativa de los Médicos (MEDICOOP), ubicada en la calle Paseo de los Médicos, en Ciudad Universitaria.

El Consejo Electoral exhortó a todos los miembros de ADOPA a participar activamente en la jornada, recordando que deberán presentar su cédula de identidad y electoral para ejercer el derecho al voto.

Finalmente, la Comisión Electoral aseguró que el proceso se llevará a cabo conforme a los estatutos de la institución y bajo los principios de transparencia, participación y respeto a la institucionalidad gremial que caracterizan a ADOPA.