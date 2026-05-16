Abinader viajará a Miami para recibir reconocimiento internacional por liderazgo y libertad económica

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader viajará este sábado 16 de mayo a Miami, Estados Unidos, donde será reconocido por el Adam Smith Center for Economic Freedom, de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), con el premio “Champion of Freedom” (Campeón de la Libertad).

La distinción será entregada durante la cena anual organizada por la entidad en el hotel Trump National Doral, como reconocimiento a su liderazgo y compromiso con los principios de libertad económica y prosperidad durante su gestión presidencial.

El galardón destaca las reformas y cambios impulsados por Abinader tras su reelección en 2024, valorando su enfoque orientado al fortalecimiento institucional, el crecimiento económico y la estabilidad democrática de la República Dominicana.

El Centro Adam Smith para la Libertad Económica fue establecido en el Estado de Florida en el año 2020 y funciona como un centro de estudios independiente y no partidista enfocado en promover políticas públicas vinculadas al libre mercado y el desarrollo humano.

Durante su visita a Miami, el mandatario también sostendrá un conversatorio con estudiantes de la Florida International University (FIU), además de reuniones con personalidades y representantes de distintos sectores en esa ciudad estadounidense.

El presidente estará acompañado por la primera dama, Raquel Arbaje, y tiene previsto regresar al país el mismo sábado en horas de la tarde, luego de cumplir con la agenda oficial programada en Estados Unidos.