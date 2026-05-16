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ETED anuncia mantenimientos en subestaciones del Gran Santo Domingo este sábado

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eletricidad ETED anuncia mantenimientos en subestaciones

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado 16 de mayo realizará trabajos de mantenimiento preventivo en las subestaciones 138 kV Embajador – Barra y 69 kV Arroyo Hondo – Capotillo, como parte de su programa de fortalecimiento y modernización de la red eléctrica nacional.

Las labores en la subestación Embajador – Barra se desarrollarán de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, período durante el cual será interrumpido temporalmente el servicio eléctrico en sectores como Mirador Norte, Los Restauradores, El Millón, Piantini, Bella Vista, Jardines del Embajador y Los Cacicazgos.

Asimismo, las empresas Almacenes Unidos, Banco BHD León y Embajador también se verán afectadas por estas maniobras técnicas orientadas a mejorar la confiabilidad del suministro energético.

Por otro lado, entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, la ETED realizará trabajos de mantenimiento en la subestación Arroyo Hondo – Capotillo, impactando comunidades como Viejo Arroyo Hondo, Las Palmas de Arroyo Hondo, Los Jardines, Los Pinos de Arroyo Hondo, La Aldaba y Altos de Arroyo Hondo.

Las labores también afectarán parcialmente sectores como Piantini, Serrallés y Ensanche Paraíso, además de empresas como Molinos Modernos, MERCASID, Polyplas, Petroquímica, Termopac y Smurfit Kappa.

La ETED explicó que estos trabajos forman parte de su compromiso de garantizar un sistema de transmisión eléctrica más eficiente, estable y seguro, en apoyo al desarrollo productivo y a la transición energética del país.

Finalmente, la institución agradeció la comprensión de los ciudadanos y reiteró que estas acciones preventivas son fundamentales para fortalecer la infraestructura eléctrica y reducir posibles fallas futuras en el servicio.

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