Demóstenes Martínez cuestiona anuncios del Gobierno y denuncia retrasos en obras de Santiago

Bartolo García

Santiago.– El presidente provincial de la Fuerza del Pueblo, Demóstenes Martínez, afirmó este miércoles que los anuncios realizados por el gobierno del presidente Luis Abinader forman parte de una estrategia propagandística que, según dijo, no se corresponde con la realidad de las inversiones ejecutadas en la provincia de Santiago.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un acto de juramentación de dirigentes y equipos directivos de la organización política, donde Martínez presentó un balance crítico sobre las principales obras públicas desarrolladas por la actual administración en la región.

El dirigente aseguró que el Gobierno no ha concluido ninguna obra de gran magnitud en Santiago, señalando como ejemplos el teleférico, el monorriel y la canalización de la Cañada Gurabo, esta última con apenas un 75 % de ejecución, según indicó.

Asimismo, cuestionó los avances en proyectos como la Carretera del Ámbar y las ampliaciones de las vías Santiago-Licey, Santiago-Tamboril y Santiago-Gurabo, asegurando que las fechas de entrega han sido reprogramadas en varias ocasiones.

Martínez también criticó la falta de resultados visibles en el proyecto de transformación del Centro Histórico de Santiago, afirmando que los recursos anunciados no se reflejan en avances concretos dentro de la ciudad.

En contraste, el dirigente recordó obras ejecutadas en administraciones anteriores, como la construcción de hospitales periféricos y la recuperación del Monumento a los Héroes de la Restauración, señalando que estas realizaciones aún permanecen en la memoria del electorado santiaguero.

El encuentro contó con la presencia de importantes dirigentes de la Fuerza del Pueblo, entre ellos el vicepresidente del partido, Radhamés Jiménez, así como miembros de la Dirección Política y representantes provinciales y municipales de la organización.