Raquel Peña encabeza apertura del Hospital General Las Colinas en Santiago

Bartolo García

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este jueves el acto inaugural del Hospital General Las Colinas, una moderna infraestructura de salud que inicia operaciones en Santiago con el objetivo de ampliar y fortalecer la oferta de servicios médicos en la región Norte del país.

La puesta en funcionamiento del nuevo hospital representa un aporte significativo al sistema sanitario del Cibao, al incorporar instalaciones modernas, equipamiento especializado y una propuesta de atención integral orientada a mejorar el acceso a servicios de salud de calidad.

Durante su intervención, la vicepresidenta destacó que la apertura de este centro médico refleja la importancia de combinar inversión privada, visión social y compromiso humano, como pilares para el desarrollo sostenible del sector salud.

Raquel Peña subrayó que fortalecer el sistema sanitario no se limita únicamente a la construcción de infraestructuras, sino que requiere personal capacitado, vocación de servicio y una gestión centrada en la dignidad y el bienestar de los pacientes.

En ese sentido, expresó su confianza en que el Hospital General Las Colinas se convertirá en un referente regional, ofreciendo atención oportuna y especializada a miles de familias de Santiago y provincias cercanas.

El gerente general del hospital, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, presentó las capacidades operativas del centro, destacando su tecnología médica, recursos humanos y enfoque ético en la prestación de los servicios de salud.

Sánchez Cárdenas explicó que el proyecto fue concebido bajo principios de responsabilidad social, calidad médica y atención humanizada, con una oferta diseñada para responder a las necesidades actuales y futuras de la población.

El hospital cuenta con áreas clínicas especializadas, servicios diagnósticos avanzados y espacios diseñados para garantizar seguridad, comodidad y eficiencia tanto para pacientes como para el personal de salud.

En el acto inaugural estuvieron presentes el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, así como autoridades provinciales y municipales, quienes valoraron la apertura del centro como un paso importante para el fortalecimiento del sistema sanitario regional.

También asistieron el presidente del Consejo de Administración, Fulgencio Morel Ochoa, junto a reconocidos empresarios como Manuel Estrella, Félix García y Juan Vicini, entre otros representantes del sector productivo nacional.

La presencia de directivos de clínicas, médicos especialistas y profesionales del área de la salud evidenció el respaldo del sector sanitario a esta nueva iniciativa hospitalaria.

Los asistentes coincidieron en que el Hospital General Las Colinas contribuirá a descongestionar otros centros médicos de la zona y a mejorar la capacidad de respuesta ante la demanda creciente de servicios especializados.

Con esta inauguración, Santiago consolida su posición como un polo estratégico en la prestación de servicios de salud en la región Norte, fortaleciendo su liderazgo en atención médica.

El Hospital General Las Colinas se integra así a los esfuerzos nacionales por garantizar un sistema de salud más moderno, accesible y centrado en las personas, en beneficio del desarrollo humano y social del país.