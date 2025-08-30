Raquel Peña destaca liderazgo femenino en presentación del libro de la Cooperativa La Unión

Bartolo García

Salcedo, RD. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó el lanzamiento del libro “Rol de la Mujer en el Desarrollo Integral de la Nación Dominicana. Memorias de un Simposio”, presentado por la Cooperativa La Unión en un acto cargado de simbolismo y reconocimiento a la trayectoria de la mujer dominicana.

El texto compila las exposiciones de siete destacadas mujeres dominicanas que, en el marco del simposio realizado el 1 de marzo de 2025, analizaron la participación femenina en la historia y los procesos de transformación social, económica y política del país.

En su intervención, Peña resaltó que la obra es “una invitación a reflexionar sobre el camino recorrido y a reconocernos en cada paso conquistado”. La funcionaria evocó nombres como Rosa Duarte, María Trinidad Sánchez, Mamá Tingó, Fe Violeta Ortega, Tomasina Cabral y las Hermanas Mirabal, a quienes definió como referentes de valentía y esperanza.

La vicemandataria reiteró el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, destacando que bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader se ha trabajado para garantizar que las mujeres participen activamente en la política, la economía, la empresa privada y todos los ámbitos donde se construye el futuro nacional.

“Este libro es también un llamado para que todas nosotras ocupemos los espacios de decisión que nos corresponden. Cada paso que da una mujer fortalece la democracia, aporta más igualdad y abre la puerta a nuevas oportunidades”, afirmó Peña.

El acto se desarrolló en el Salón de eventos y exposiciones Ingeniero Víctor Camilo, con la presencia de personalidades del ámbito académico, político y social de la región nordeste.

Las palabras institucionales estuvieron a cargo de Yudelka Jiménez y Ramona Gil, gerente y presidenta del Consejo de Administración de la cooperativa, respectivamente, quienes aseguraron que la entidad continuará promoviendo iniciativas a favor del cooperativismo y del desarrollo integral de la sociedad.

“Como cooperativa, nuestra responsabilidad es trabajar por el fortalecimiento de nuestra institución, pero también por todos los temas que impactan la vida de nuestras comunidades, no solo en lo económico, sino en lo social y cultural”, manifestaron ambas dirigentes.

El periodista Rafael Santos, compilador de la obra, agradeció la presencia de la vicepresidenta y valoró su apoyo a iniciativas que promueven el liderazgo femenino y el bienestar de toda la sociedad dominicana.

En representación de las expositoras, la periodista y subdirectora del periódico Hoy Digital, Millizen Uribe, expresó que este tipo de reflexiones deben multiplicarse en los espacios académicos y sociales para seguir posicionando el rol de la mujer como factor de transformación.

El simposio que dio origen al libro reunió a figuras como Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; Rosalía Sosa, vicerrectora de extensión de la UASD; Millizen Uribe; Linabel González, directora de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer; María Mercedes Ortiz Diloné, senadora por Hermanas Mirabal; la documentalista Yildalina Tatem Brache; y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D’Aza, quien tuvo a su cargo la reflexión de cierre.

Entre los asistentes al acto de lanzamiento estuvieron el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín; la gobernadora Lissette Nicasio; el alcalde de Salcedo, Juan Ramón Hernández; y el director de Infotep, Rafael Santos Badía, entre otros invitados especiales.

Con este proyecto editorial, la Cooperativa La Unión busca dejar un legado de pensamiento crítico, memoria histórica y empoderamiento femenino, reafirmando el compromiso con una sociedad más justa y equitativa.

El evento concluyó con un llamado a continuar abriendo espacios de liderazgo para la mujer dominicana, reconociendo su papel decisivo en el presente y futuro del país.