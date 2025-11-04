Raquel Peña anuncia proyectos para Jacagua tras reunión con comunitarios

Bartolo García

Santiago, RD.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó que el distrito municipal de San Francisco de Jacagua recibirá importantes obras de infraestructura, respondiendo a solicitudes realizadas por dirigentes comunitarios de la zona.

La funcionaria ofreció estas declaraciones a elJacaguero.com durante el velatorio del destacado ciudadano Marcelo Bermúdez, donde manifestó que “vienen cosas buenas para Jacagua” y aseguró que ya ha sostenido conversaciones formales con líderes sociales del sector.

Peña explicó que recibió en su despacho, en el Palacio Nacional, a miembros de las juntas de vecinos del distrito, quienes presentaron un pliego de necesidades esenciales para el desarrollo de la comunidad.

Durante la conversación, la vicepresidenta indicó que trabajará junto a las instituciones competentes para impulsar las obras solicitadas, y reiteró su compromiso con las familias de Jacagua y zonas cercanas.

Los representantes comunitarios acudieron a la reunión celebrada el pasado 27 de octubre, donde expusieron la urgencia de ejecutar proyectos que impacten de manera directa en la calidad de vida de los residentes.

La delegación estuvo encabezada por Carmen Tavárez, presidenta de la Junta de Vecinos Jacagua al Medio, y Juan Hernández, presidente de la Junta de Vecinos Unión y Desarrollo, quienes acudieron en representación de la Asociación de Juntas de Vecinos Bloque Jacagua, Las Tres Cruces y Los Prados.

Entre las principales obras solicitadas figura la construcción de un hospital traumatológico, debido a la alta demanda de servicios médicos y la necesidad de atención oportuna para emergencias en la zona.

Asimismo, los comunitarios pidieron la instalación de un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), para garantizar servicios educativos y sociales a los niños y familias de menores recursos.

Otra solicitud prioritaria es la ampliación del puente en la Circunvalación Norte, ubicado en la salida de Jacagua, infraestructura que consideran vital para garantizar el tránsito seguro y eficiente.

También solicitaron programas permanentes en beneficio de envejecientes y niños, así como el asfaltado y la rehabilitación de las calles, muchas de las cuales se encuentran en condiciones deterioradas.

El paquete de peticiones incluyó, además, la creación de becas universitarias para jóvenes de escasos recursos, con el objetivo de fomentar el acceso a la educación superior y promover el desarrollo social del distrito.

Las juntas de vecinos expresaron su confianza en que las autoridades atenderán estas demandas con la urgencia que ameritan, ya que representan necesidades históricas de la comunidad.

Peña reiteró su compromiso con la zona, afirmando que trabajará para que los proyectos puedan ejecutarse en coordinación con las entidades gubernamentales pertinentes.

La comunidad de Jacagua recibe con esperanza este anuncio, confiando en que las obras anunciadas contribuirán al crecimiento y mejora de los servicios básicos para sus moradores.