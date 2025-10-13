Video destacado: Mira el contenido completo aquí

Por Ramón Mercedes

Ramfis Domínguez Trujillo fortalece el Partido Esperanza Democrática en Estados Unidos

Nueva York – El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, se encuentra en Estados Unidos desde hace varios días realizando una serie de reuniones estratégicas. Durante su visita, ha llevado a cabo juramentaciones y encuentros clave con dirigentes del partido y representantes de distintos sectores sociales.



Reuniones y encuentros en varias ciudades clave

El líder político ha recorrido importantes áreas como Nueva York (NY), Nueva Jersey (NJ), Filadelfia y la región de Nueva Inglaterra, fortaleciendo la presencia del PED en estas comunidades. Estas actividades buscan consolidar la estructura del partido y ampliar su base de apoyo en el exterior.



Impulso a la participación y organización del PED en USA

Con esta agenda, Ramfis Domínguez Trujillo reafirma su compromiso con la organización y movilización de sus seguidores en la diáspora dominicana. La estrategia incluye juramentaciones de nuevos miembros y diálogo con líderes locales, lo que posiciona al PED como una fuerza política activa fuera de la República Dominicana.

Esta gira por Estados Unidos marca un paso decisivo para el crecimiento y la consolidación del Partido Esperanza Democrática en el ámbito internacional.

Reconociendo la Comunidad Dominicana en Estados Unidos

«Estoy en Estados Unidos, valorando la importancia de esta gran comunidad de dominicanos», afirmó.

Aquí es donde nació el Partido Encuentro Democrático (PED), donde echamos raíces sólidas y debemos ser siempre respetuosos, recordando y otorgando el espacio que esta comunidad merece.

Además, destacó: «Estamos aquí para celebrar nuestro destacado cuarto lugar». Esta afirmación subraya el compromiso y la presencia creciente de los dominicanos en el país norteamericano.

Domínguez Trujillo celebra 10 años desde la renuncia a la doble ciudadanía en EE.UU.

Domínguez Trujillo anunció con entusiasmo que el próximo año se cumplirán 10 años desde la renuncia a la doble ciudadanía ante las autoridades competentes de Estados Unidos.

El dirigente político destacó que esta fecha será un motivo de celebración por el crecimiento y la efervescencia que vive actualmente su partido. Además, reafirmó la confianza en que esta organización será la próxima en gobernar los destinos de la República Dominicana.

Este aniversario simboliza un compromiso firme con el país y un impulso para continuar fortaleciendo la presencia política nacional. Sin duda, un momento clave para reafirmar la identidad y liderazgo en la escena dominicana.

Partido político crece rápidamente y se posiciona como opción de poder para 2028

El partido está marcando una diferencia notable, con un crecimiento rápido y sostenido desde sus inicios. Este avance vertiginoso lo convierte en una opción viable de poder para las elecciones de 2028.

Además, representa una alternativa frente a una casta política tradicional que ha demostrado su incapacidad para dirigir los destinos del país. Este crecimiento imparable refleja el descontento social y la búsqueda de nuevas propuestas en el escenario político nacional.

Juramentación de Nuevos Miembros del PED: Un Compromiso con los Valores Humanos

Domínguez Trujillo juramentó a una veintena de nuevos integrantes del Partido de la Esperanza Democrática (PED), consolidando así el compromiso de esta organización política con la renovación y el fortalecimiento de sus filas.

Al levantar sus manos, los nuevos miembros recitaron la siguiente frase emblemática: «Ser parte del PED significa una lucha incansable para mantener viva las virtudes mejores valoradas en la conducta de un ser humano». Este juramento refleja el compromiso ético y moral que caracteriza a quienes forman parte del partido.

Esta ceremonia simboliza no solo la incorporación formal, sino también la adhesión a los principios fundamentales que guían al PED en su misión de promover una conducta íntegra y valores humanos esenciales en la política actual.

Compromiso con los Valores y la Grandeza de la República Dominicana

Ser un ejemplo constante de buen comportamiento, amistad y valor es un compromiso fundamental. La rectitud, la lealtad y el civismo fortalecen nuestra convivencia y el respeto hacia los demás.

Además, el amor por nuestros prójimos y por la Patria dominicana impulsa a construir una sociedad de ciudadanos íntegros, valientes y perseverantes. Estos valores son la base para alcanzar la grandeza y el progreso sostenible de la República Dominicana.

Mantener estos principios en el día a día es esencial para el bienestar colectivo y el desarrollo nacional.

Transformación absoluta para un país avanzado y democrático

Sólo así podremos lograr una transformación total, devolviendo a la nación y a su pueblo valores esenciales como la justicia, el orden, el respeto y el patriotismo. Esta renovación implica también fortalecer el trabajo, la seguridad, la educación y la prosperidad.

Además, es fundamental recuperar la moralidad y todos los elementos característicos de un país avanzado, democrático y orgulloso. Sólo con estos pilares podremos construir una sociedad sólida y sostenible.

La importancia de formar parte del PED: Compromiso con los Estatutos, Reglamentos y Código de Ética

¿Juran cumplir con los Estatutos, Reglamentos y Código de Ética del PED? Esta pregunta resalta el compromiso fundamental que deben asumir todas las personas e instituciones vinculadas al Programa de Educación Democrática (PED).

Ser parte activa del PED implica respetar y adherirse estrictamente a sus normativas y principios éticos. Este compromiso garantiza la integridad y transparencia en cada acción dentro del programa.

En definitiva, cumplir con estos lineamientos es clave para fortalecer la confianza y la eficacia del PED en sus objetivos educativos y sociales.

Juramento de Compromiso y Lealtad al PED

¿Jura(n) usted(es) desempeñar su labor con honestidad, lealtad y honradez, manteniendo una firme fe en Dios?

Este compromiso implica cumplir cabalmente con su(s) designación(es) en favor del Partido Encuentro Democrático (PED), trabajando incansablemente para cumplir con sus responsabilidades y objetivos.

Con este juramento, se refuerza el compromiso ético y profesional que guía el desempeño dentro del PED, asegurando dedicación y transparencia en cada acción.

Juramento por la Patria, la Democracia y el Bienestar Colectivo

¿Juran ustedes comprometerse sin descanso por los mejores intereses de nuestra Patria, defendiendo con firmeza la soberanía nacional, la democracia y el bienestar común?

¿Prometen servir con integridad, transparencia y desinterés, siempre guiados por los valores patrios y los principios inquebrantables de Dios, Patria y Libertad?

Este compromiso es fundamental para fortalecer la unidad y el progreso de nuestra nación, reafirmando el deber de cada ciudadano y representante público.

Mensaje contundente sobre la responsabilidad en el PED

«De ahora en adelante será(n) partícipe(s) de todo lo que se haga en nombre del PED. Cuide(n) su prestigio, porque en él va involucrado el suyo. De ser así, que Dios los apremie; de lo contrario, que lo(s) juzgue(n) conforme a su voluntad».

Este llamado subraya la importancia de la responsabilidad colectiva dentro del Partido de la Esperanza Democrática (PED), recordando que cada acción afecta directamente la imagen personal y la reputación de la institución.

Partido Esperanza Democrática: Moralidad, Equidad y Nacionalismo en República Dominicana

El Partido Esperanza Democrática se erige como un símbolo de moralidad, equidad y nacionalismo en la política dominicana. Su compromiso con los valores fundamentales busca fortalecer la democracia y promover el bienestar social en la República Dominicana.

Con un enfoque claro en la justicia y la inclusión, esta organización política aspira a construir un país más justo y unido. ¡Que viva por siempre la República Dominicana! es el grito que resume su espíritu patriótico y su visión de futuro.

Evento comunitario en El Bronx: acto en oficina de servicios múltiples

El acto se realizó en el 956 de la avenida Intervale, ubicado en El Bronx, en una oficina dedicada a ofrecer múltiples servicios para la comunidad local.

Este espacio, clave para los residentes del barrio, sirve como punto de apoyo y atención integral, fortaleciendo la red de asistencia en la zona. La elección de esta sede refleja el compromiso con el desarrollo y bienestar de los vecinos en Nueva York.

Juramentación de Nuevos Miembros: Lista Completa de Integrantes

Entre los nuevos juramentados destacan figuras clave como Lucrecia Ramírez, José Abreu y María Riva, quienes se suman oficialmente a la institución. También forman parte de este grupo importantes nombres como Jesús Ramírez, Santos Pérez y Francisco Reynoso.

La lista continúa con destacados profesionales como Eusebio Hernández, Roberto Cuevas, Porfirio García y Aurelio Caballón, quienes aportarán su experiencia y compromiso. Asimismo, se incorporan Roberto Alayón, Solanny Gutiérrez y Federico Marmolejos, entre otros.

Además, figuran en la juramentación Antonio Figueroa, Melanio Rodríguez, Isidro Matos y Ingrid de los Santos, junto a Leonarda Contreras, Milcíades Marrero, Altagracia Sierra y Héctor Rojas. Este grupo diverso fortalece la institución con su amplia trayectoria y dedicación.

La incorporación oficial de estos miembros marca un paso importante para la organización, que continúa consolidando su equipo con profesionales comprometidos y capacitados.