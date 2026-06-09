Tuto Tavarez



Fernando “Chemba” Rodríguez fue un tremendo bateador en el béisbol amateur de República Dominicana.

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Chemba, no solo fue un extraordinario bateador zurdo, sino que se hizo famoso por forma espontanea de hablar.

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Así como dio muchas líneas en el béisbol amateur, tiene anécdotas para escribir un ameno libro sobre sus ocurrencias, pero en esta primera parte hablaremos del jugador.

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Chemba jugó por primera vez en el fuerte béisbol amateur de Santiago, cuando fue “scouteado” por pappy Pérez para el Club Félix Benjamín Marte.

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El novicio jugador no se hizo esperar y enseñó un bate dulce para distribuir imparables por todo el terreno.

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Llegó al final de la temporada peleando el liderato de bateo y aunque no lo ganó su promedio estuvo rodando los 370 puntos.

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Eso provocó, que fuera el único año con el Club Félix Benjamín Marte, ya que fue reclutado por la Universidad Católica Madre y Maestra.

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También, se puso el uniforme del equipo del municipio de Tamboril y entonces fue firmado para el poderoso equipo Baterías Meteoro.

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Rápidamente, se convirtió en un consentido de don Eloy Rodríguez Lodeiro y jugó 6 temporadas con ese equipo, siempre bateando sobre 300 altos.

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En 1984 conquistó el título de bateo del béisbol amateur del Distrito Nacional, con promedio de 418 de average.

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Ese mismo años 1984, Chemba, hizo la Selección Nacional de Béisbol y viajó a La Habana, Cuba.

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El popular Chemba, también viajó a Managua, Nicaragua, en una gira que hizo el equipo Baterías Meteoro.

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En varias ocasiones recibió oferta para jugar con el Círculo Deportivo Militar, pero don Eloy Rodríguez Lodeiro, siempre batalló para que no se lo quitaran.

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En un segunda entrega, contaré las anécdotas de Fernando “Chemba” Rodríguez, incluyendo, ¿Por qué no jugó con San José de las Matas, después de haber entrenando con el equipo de la montaña? Lo van a disfrutar.

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SQUEEZE PLAY: Ah, adelantó que Chemba está entrenando jóvenes y está listo para participar en la Liga Chino Suazo que comienza el próximo lunes… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Por cierto, me dijo su cuñado Rubén, que Chino Suazo llega el viernes para estar el lunes en la inauguración…probamente venga Rafito…Me gustó la adquisición del cátcher John Núñez para las Águilas Cibaeñas…Los receptores nunca sobran…Diablos Rojos de México pusieron en waiver a Maikel Franco…Roberto Sánchez está a punto de ganar las presidencia de Perú…Sería el primer presidente salido del Ensanche Bolívar…Si finalmente Roberto Sánchez gana, Leo Sánchez tendrá un primo presidente…Salcedo no se detiene…Los campeones de la Liga Dominicana de Fútbol, ahora vienen en béisbol…Los Capitanes de Salcedo jugarán en la Liga Nacional de Verano que arranca el 3 de julio…Alberto Castillo será el manager de Salcedo…Otro equipo que debutará, son los Mangueros de Baní…Se unen a los Reales de Santiago, Atléticos de Puerto Plata, Bravos de La Vega, Arroceros de San Francisco de Macorís, los múltiples campeones Granjeros de Moca y los monarcas del año pasado Mineros de Bonao…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, si no hay un rally en el noveno, Jochy Sánchez se pondrá la ñoña de Águilas Cibaeñas…Por hoy, out 27.

