Irán derriba helicóptero Apache de Estados Unidos y agrava tensión en Medio Oriente

Washington. La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a aumentar de manera significativa luego de que el presidente Donald Trump confirmara el derribo de un helicóptero Apache estadounidense sobre el estrecho de Ormuz, un incidente que amenaza con debilitar aún más los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz en la región.

El mandatario informó que la aeronave fue atacada durante una misión de patrullaje y aseguró que los dos tripulantes fueron rescatados sanos y salvos, gracias a una operación realizada por las fuerzas militares estadounidenses. No obstante, advirtió que su país considera necesario responder al ataque.

“Estados Unidos debe responder, necesariamente, a este ataque”, expresó Trump a través de un mensaje difundido en su plataforma Truth Social, elevando la preocupación internacional sobre una posible escalada militar en Medio Oriente.

La reacción iraní no se hizo esperar. El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que su país prefiere la diplomacia, pero advirtió que responderá si considera que se han roto los compromisos existentes. Sus declaraciones aumentaron la incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones entre ambas naciones.

Según el Mando Central de Estados Unidos, los pilotos fueron rescatados mediante una operación inédita utilizando un dron marítimo tipo Corsair, una embarcación no tripulada incorporada recientemente a las operaciones navales en la región. Las autoridades estadounidenses mantienen abierta una investigación para determinar todos los detalles del incidente.

El derribo ocurre en un momento especialmente delicado para las negociaciones de paz, que ya enfrentaban dificultades tras recientes enfrentamientos entre Israel, Irán y grupos aliados en la región. Aunque Trump había manifestado optimismo sobre un posible acuerdo en los próximos días, los nuevos acontecimientos han generado dudas sobre la viabilidad de una solución diplomática a corto plazo.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, ante el riesgo de que el incidente provoque una nueva escalada de violencia en una de las zonas estratégicas más sensibles para el comercio energético y la estabilidad global.

Con información de elpais.com