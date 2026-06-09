fundación puntacana lanza proyecto de reciclaje valorado en us$2.5 millones

El proyecto respaldado por el Caribbean Biodiversity Fund y el Gobierno de Alemania impulsará un modelo colaborativo de economía circular que involucra comunidades, hoteles y actores clave del sector privado para aumentar la recuperación de materiales, fortalecer la valorización de residuos y desarrollar soluciones innovadoras para materiales no reciclables.

Punta Cana, La Altagracia. – Fundación Puntacana y Parley Dominicana presentaron oficialmente “Puntacana Circular”, un proyecto de US$2.5 millones orientado a fortalecer la gestión integral de residuos sólidos en la zona de Punta Cana–Verón, mediante un modelo de economía circular basado en infraestructura, innovación, datos y alianzas multisectoriales.

La iniciativa, que se ejecutará durante tres años, contando con financiamiento del Caribbean Biodiversity Fund (CBF), a través de la Facilidad Advancing Circular Economy (ACE), y el cofinanciamiento del Gobierno de Alemania, mediante GIZ y KfW.

El proyecto surge en un contexto de crecimiento sostenido del turismo y de una creciente presión sobre los sistemas de gestión de residuos. Punta Cana es la principal puerta de entrada del país, recibiendo más de cinco millones de visitantes al año, el equivalente a más del 61% de los turistas que ingresan al país, mientras que, a nivel nacional, la República Dominicana genera más de 13,500 toneladas de residuos sólidos diariamente y menos del 3% logra incorporarse a procesos de economía circular.

Uno de los principales desafíos de la región es que gran parte de los residuos llega mezclada al relleno sanitario, limitando significativamente las posibilidades de recuperación y valorización de materiales reciclables. Frente a este escenario, Puntacana Circular busca cerrar brechas estructurales mediante un sistema que fortalezca la separación desde el origen, amplíe las capacidades de procesamiento y promueva soluciones para materiales que hoy carecen de alternativas viables de aprovechamiento.

“Punta Cana no tiene un problema de recolección; el reto está en consolidar un sistema integral que conecte todos los actores de la cadena de valor. Cuando los residuos se mezclan desde el origen, se pierde la oportunidad de recuperar materiales y generar valor. Este proyecto busca precisamente construir esa capacidad: separación en la fuente, infraestructura para procesar lo recuperado y soluciones reales para materiales que actualmente no tienen salida”, afirmó Jake Kheel, vicepresidente de Fundación Puntacana.

A diferencia de modelos tradicionales de gestión de residuos, Puntacana Circular busca actuar desde el origen del problema; mejorar la separación de residuos desde hoteles, el Aeropuerto de Punta Cana, zonas comerciales, centros educativos y comunidades priorizadas, fortaleciendo su recuperación y evitando que materiales potencialmente reciclables terminen mezclados o sin aprovechamiento.

Puntacana Circular impulsará acciones concretas bajo tres frentes:

Separación en la fuente y recolección selectiva: implementación de 13 puntos de recolección en hoteles, residenciales, centros educativos y espacios estratégicos como el Aeropuerto de Punta Cana y BlueMall Punta Cana; instalación de tres centros de acopio y 100 recipientes diferenciados, además de capacitación a más de 500 colaboradores del sector turístico para fortalecer el manejo y prevención de residuos. Fortalecimiento del Centro de Valorización del Este (CENVAREE): incorporación de nuevas tecnologías para ampliar la capacidad de procesamiento y valorización de residuos, fortaleciendo un modelo con potencial de replicarse en otros municipios del país. El tercer frente es el más innovador: encontrar una solución tecnológica y económicamente viable para los residuos que ningún sistema actual puede procesar: plásticos pequeños, láminas, empaques flexibles y materiales compuestos que hoy no tienen valor en el mercado y terminan inevitablemente en el relleno sanitario. A través de la creación del “Acelerador de Soluciones Sostenibles en Puntacana”, el proyecto evaluará tecnologías como el combustible derivado de residuos (RDF), bloques de construcción plásticos y pirolisis o gasificación, con miras a implementar un piloto que pueda convertirse en la primera solución escalable de este tipo en la República Dominicana.

Al concluir su implementación, el proyecto prevé recuperar 2,000 toneladas de materiales reciclables, prevenir la generación de 125 toneladas de residuos, movilizar a 3,000 participantes en jornadas de limpieza costera y marina, y documentar un modelo con potencial de replicabilidad en otros destinos turísticos del Caribe.

De esta manera, “Puntacana Circular” busca sentar las bases de un modelo colaborativo e innovador que fortalezca la gestión integral de residuos y contribuya a la protección de los ecosistemas marinos, posicionando a Punta Cana como referente regional en sostenibilidad y economía circular.