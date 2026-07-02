Rafael Soriano será inmortalizado por su brillante trayectoria en el béisbol

Bartolo García

El exlanzador Rafael Soriano fue escogido para ingresar al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, un reconocimiento que premia su sobresaliente trayectoria como uno de los mejores relevistas que ha dado el país. La exaltación se llevará a cabo el próximo domingo 15 de noviembre, durante el 60.º Ceremonial Especial que se celebrará en el auditorio del Pabellón de la Fama, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La elección fue anunciada por el Comité Permanente de la institución, presidido por el doctor Dionisio Guzmán, quien destacó que Soriano se ganó un lugar entre los inmortales gracias a una carrera de 14 temporadas en las Grandes Ligas, en la que acumuló 207 juegos salvados y registró tres campañas con al menos 40 rescates.

Originario de San José de los Llanos, San Pedro de Macorís, Soriano construyó una sólida carrera vistiendo los uniformes de los Marineros de Seattle, Bravos de Atlanta, Rays de Tampa Bay, Yankees de Nueva York, Nacionales de Washington y Cachorros de Chicago. Durante su recorrido en las Mayores se consolidó como uno de los cerradores más confiables de su generación.

Las estadísticas respaldan su legado. Finalizó su carrera con una efectividad de 2.89, récord de 24 victorias y 28 derrotas, además de 641 ponches en 636.1 entradas lanzadas, permitiendo apenas 489 imparables y registrando un sobresaliente WHIP de 1.08, reflejo de su dominio y excelente control desde el montículo.

Entre sus mejores actuaciones sobresalen las temporadas de 2010, 2012 y 2013. En 2010 consiguió 45 salvamentos con los Rays de Tampa Bay, fue seleccionado al Juego de Estrellas y terminó con una efectividad de 1.73. Posteriormente logró 42 rescates con los Yankees en 2012 y 43 con los Nacionales en 2013, consolidándose entre los mejores cerradores del béisbol.

La Clase Inmortal 2026 también estará integrada por Winston Royal, Johnny Olivo, Ricardo Joseph, Darío Verás, Yuderqui Contreras, Alex Rodríguez y Mariano Reyes, además de los propulsores Domingo Saint Hilaire, Julio Cross, Andrés Vander Horst, José Ramón “Cuqui” Reyes y Víctor Pascual, quienes serán homenajeados por sus valiosos aportes al desarrollo del deporte dominicano.