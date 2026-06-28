Rafael Santos Badía destaca necesidad de transformar la educación tras recorrido de la Consulta Nacional por 24 provincias

San Cristóbal.– El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Rafael Santos Badía, afirmó que la República Dominicana necesita una transformación profunda de su sistema educativo, sustentada en un currículo regionalizado, pertinente y capaz de responder a los desafíos de la economía global, la inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial, al tiempo que destacó que la Consulta Nacional para la Transformación de la Educación ya ha recorrido 24 provincias de las regiones del Cibao y el Sur del país.

El funcionario ofreció estas declaraciones durante la jornada celebrada en San Cristóbal, en el auditorio del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, con la que concluyó el recorrido por siete regiones: Cibao Noroeste, Cibao Norte, Cibao Sur, Cibao Nordeste, El Valle, Enriquillo y Valdesia, como parte del proceso de diálogo orientado a recoger propuestas para la transformación de la educación dominicana.

Las jornadas desarrolladas en estas regiones permitieron recoger propuestas y perspectivas de representantes de la comunidad educativa, autoridades locales, sector productivo, docentes, estudiantes y organizaciones sociales de las provincias Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, San Juan, Azua, Elías Piña, Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales, Peravia, San José de Ocoa y San Cristóbal.

Los siete foros regionales registraron la participación de 3,030 personas. Las cuatro jornadas desarrolladas en las regiones del Cibao reunieron a 1,873 participantes, mientras que los foros celebrados en El Valle, Enriquillo y Valdesia congregaron de manera acumulada a 1,157 personas.

Durante su intervención, Santos Badía sostuvo que el país debe dejar atrás los modelos tradicionales de reforma educativa y avanzar hacia una transformación estructural que responda a las nuevas realidades económicas, sociales y tecnológicas.

“No estamos frente a un proyecto de reforma educativa. Reformas se han hecho muchas veces y la mayoría no ha tenido el éxito esperado. Lo que necesita República Dominicana es una verdadera transformación de la educación”, afirmó.

El ministro explicó que uno de los principales propósitos del proceso es construir un currículo regionalizado que responda a las vocaciones productivas, sociales y económicas de cada territorio, de modo que la formación de los estudiantes esté alineada con las oportunidades reales de desarrollo de sus comunidades.

Santos Badía destacó el modelo educativo del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, al considerarlo una referencia para el fortalecimiento de los politécnicos y demás centros educativos del país, debido a su vinculación entre la formación académica, la innovación y las necesidades del sector productivo.

Asimismo, advirtió que el sistema educativo debe evolucionar al mismo ritmo de los cambios tecnológicos que experimenta el mundo.

“Estamos obligados a pensar en el nuevo sistema económico que está configurando la cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial, la automatización y las nuevas tecnologías están redefiniendo el empleo, la producción y la forma de aprender. Nuestra educación tiene que prepararse para esa nueva realidad”, enfatizó.

Agregó que esta transformación implica fortalecer la formación docente, modernizar los programas académicos, incorporar nuevas competencias y adecuar los centros educativos a las demandas de un mercado laboral cada vez más dinámico.

El titular del MESCyT reiteró que la consulta constituye un ejercicio de construcción colectiva para definir el futuro de la educación dominicana.

“Queremos que cada dominicano tenga la oportunidad de expresar cómo imagina la educación del futuro. Esta consulta le pertenece al país; es un ejercicio de unidad nacional para construir, entre todos, la educación que demandan las presentes y futuras generaciones”, expresó.

Durante las jornadas regionales se presentaron propuestas orientadas a consolidar un modelo educativo más flexible, inclusivo y pertinente, mediante el fortalecimiento de las carreras técnicas y tecnológicas, programas de corta duración, certificación de competencias laborales, formación continua a lo largo de la vida y mayores oportunidades para las personas con discapacidad y estudiantes con necesidades educativas especiales.

La actividad en San Cristóbal contó con la participación de la gobernadora de la provincia, Pura Casilla; la directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Maira Morla; el viceministro de Supervisión y Control de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Óscar Amargós; y la viceministra de Educación Superior del MESCyT, Carmen Evarista Matías, además de autoridades académicas, representantes del sector productivo, docentes, estudiantes y líderes comunitarios.

La Consulta Nacional para el Futuro de la Educación continuará esta semana con los foros regionales de Ozama, Higüamo y Yuma, correspondientes al Distrito Nacional y Santo Domingo; San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata; así como La Altagracia, La Romana y El Seibo, respectivamente.

Con la realización de estas tres jornadas, el proceso completará su recorrido por las 30 provincias y el Distrito Nacional, incorporando las voces de los distintos territorios del país en la construcción de propuestas para un sistema educativo más innovador, equitativo, inclusivo y preparado para los desafíos del siglo XXI.