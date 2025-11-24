Rafael Rivero ilumina la temporada con su nueva colección “Holidays”

El diseñador anuncia expansión internacional y apertura de su Café Rivero en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– Con un despliegue de glamour, color y elegancia contemporánea, el diseñador dominicano Rafael Rivero presentó su nueva colección de fiesta titulada “Holidays”, reafirmando su presencia en la moda de alta celebración.

La propuesta se ha convertido en una tradición esperada cada fin de año, donde Rivero ofrece piezas pensadas para los momentos más especiales de la temporada navideña y las festividades sociales.

En esta ocasión, la colección destaca por su atmósfera alegre y vibrante, con siluetas que abrazan la feminidad y transmiten lujo sin excesos. Los brillos y destellos protagonizan la línea, combinando audacia y elegancia en equilibrio perfecto.

Rivero seleccionó cuidadosamente materiales como gazar, lamé, tafetán y lentejuelas, tejidos que aportan volumen, fluidez, luz y un toque de fantasía, elementos que caracterizan su sello creativo.

El diseñador explicó que su intención es que cada pieza se convierta en una celebración en sí misma, invitando a quienes las vistan a vivir la moda con entusiasmo y plenitud.

La colección “Holidays” retoma referencias clásicas, pero reinterpretadas con modernidad y guiños de sofisticación actual, manteniendo la esencia atemporal que distingue a Rivero en la escena del diseño dominicano.

“El buen vestir transforma el ánimo y eleva cada ocasión”, expresó el creador al presentar la línea, reafirmando su visión de que la moda es también una forma de felicidad y autoexpresión.

Durante la actividad, Rivero sorprendió a los presentes con importantes anuncios sobre el crecimiento de su marca. El primero de ellos fue la próxima inauguración de Café Rivero, un proyecto en etapa final que unirá gastronomía, arte y moda en un mismo espacio creativo.

Este nuevo concepto surge como una extensión de su universo estético, donde la experiencia visual y social tendrá el mismo protagonismo que sus diseños.

Asimismo, reveló que en marzo de 2026 debutará en la ciudad de París con dos colecciones: una propuesta infantil y una línea de alta costura, consolidando un paso decisivo hacia la internacionalización de su firma.

Rivero destacó que su objetivo es llevar el talento dominicano a escenarios globales, al tiempo que fortalece su presencia local y mantiene una conexión cercana con su público.

El lanzamiento de “Holidays” fue recibido con entusiasmo por seguidores, clientes y personalidades del mundo artístico, quienes aplaudieron la visión creativa del diseñador.

Con esta colección y sus próximos proyectos, Rafael Rivero reafirma su compromiso con una moda dominicana de máxima calidad, que celebra la identidad, los sueños y la belleza de vestir con propósito.