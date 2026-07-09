Rafael Núñez presenta en Puerto Plata su nueva obra sobre la historia compartida de República Dominicana y Haití

Bartolo García

El periodista y escritor Rafael Núñez presentó en Puerto Plata su más reciente libro, “Santo Domingo, génesis y ruptura de dos naciones”, una obra en la que aborda el origen histórico de la isla y el proceso de formación que dio lugar a la República Dominicana y Haití como dos naciones con identidades y trayectorias distintas.

La actividad se celebró en el salón Osvaldo Brugal de la Sociedad Cultural Renovación, donde la presidenta de la institución, la historiadora y gestora cultural María Amelia Finke, resaltó el valor histórico de la publicación y destacó la trayectoria de Núñez como periodista, investigador y escritor comprometido con el análisis de temas de interés nacional.

Durante su intervención, el autor explicó la importancia de comprender el contexto histórico de la conquista de América y la llegada de Cristóbal Colón, al considerar que estos acontecimientos marcaron el inicio de procesos sociales, políticos y culturales que influyeron en la evolución de ambos pueblos.

Núñez analizó las características que diferencian a República Dominicana y Haití, señalando que, aunque comparten raíces históricas y geográficas, cada nación desarrolló un camino distinto en la construcción de su Estado. Asimismo, resaltó la solidaridad que, a lo largo de la historia, el pueblo dominicano ha demostrado hacia el pueblo haitiano en distintos momentos.

El escritor sostuvo que los desafíos que enfrenta Haití para consolidar una democracia estable y fortalecer sus instituciones deben ser superados principalmente mediante el esfuerzo, la unidad y el compromiso de sus propios ciudadanos, apoyados por la solidaridad de las naciones vecinas, pero sin depender exclusivamente de la asistencia internacional.

Con esta publicación, Rafael Núñez amplía su producción bibliográfica, que incluye títulos como “Figueroa Agosto: el poder del narco”, “Periodismo, política y reflexiones”, “Tramas ocultas de una campaña electoral”, “Retratos de la historia” y “Nueva retórica: nuevos códigos, nueva sociedad”, consolidándose como uno de los autores dominicanos que más ha abordado temas históricos, políticos y sociales desde una perspectiva analítica.