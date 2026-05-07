¿Quién era y qué hizo José Luis Sáez, S.J.?

Su vida y obra no se describen ni se pagan con una crónica luctuosa. No es posible, ni necesario, pagarlas. Basta con que hayan sido y sea tan inmensa la obra que deja. Exponer la trayectoria docente y de investigación de este hombre de Iglesia requeriría un libro.

José Rafael Sosa

SANTO DOMINGO.-Con el fallecimiento el pasado miércoles 6 de mayo de José Luis Sáez, S.J., parte uno de los docentes en comunicación más importantes de República Dominicana. Sáez, nacido en Valencia y nacionalizado dominicano, ofreció cátedras pioneras.

Fue maestro de Periodismo Cinematográfico y de Periodismo Iconográfico. Formó a generaciones de periodistas dominicanos cuando el cine y la imagen apenas se estudiaban. Inició sus cursos de verano de apreciación cinematográfica en la UASD en 1967 y, en 1979, cuando ganó la cátedra de Periodismo Cinematográfico en la Escuela de Periodismo, impartió Periodismo Iconográfico hasta 2014.

De hecho, su primer libro, Teoría del cine: apuntes sobre el arte de nuestro tiempo (1974), nació directamente de sus clases. En la UASD enseñaba que cine, teatro e iconografía eran lenguajes hermanos. Se apoyaba muy especialmente en el teatro como texto. En Periodismo Iconográfico analizaba puesta en escena, vestuario y dramaturgia.

Usaba obras de Shakespeare llevadas al cine —como hacía la Escuela de Teatro UASD— para explicar “las adaptaciones realizadas del teatro al cine”. Ese método de comparar texto teatral y lenguaje fílmico es herencia directa de las clases de Sáez.

Como historiador, siempre ubicaba la obra en su momento. Formó a los estudiantes para preguntar: “¿Por qué esta obra ahora? ¿Qué dice de la sociedad dominicana?”. Formó comunicadores con visión integral y, sin expresarlo, sentó las bases de una nueva crítica de cine dominicana, con Félix Manuel Lora como una de sus figuras. Compartió con los pilares de la crítica profesional de entonces: Armando Almánzar y Arturo Rodríguez Fernández.

Cultivador de un pensamiento denso, se cuestionaba la razón por la cual los críticos de cine de los años 60 eran tan superficiales y se preguntaba por qué los intelectuales dominicanos tardaron tanto en tomar el cine en serio.

Su labor no se limitó a la escritura; como profesor de Iconografía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sus clases y textos fueron el primer contacto formal de muchos estudiantes con el análisis crítico de la imagen.

Los homenajes

Recibió la Orden de Duarte, Sánchez y Mella en el año 1999; el Premio Caonabo de Oro (2017), galardón otorgado por la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores (ADPE); el reconocimiento “Un Día con un Autor y su Obra” (2019), homenaje otorgado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) durante su vigésimo quinta edición; fue elevado a Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia; recibió el homenaje UASD como Profesor del Año de la UASD (2010) y el homenaje en III Premios de la Crítica 2022, donde la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (ADOPRESCI) reconoció su papel pionero en la implementación de cursos de apreciación cinematográfica e investigación del cine dominicano.

En los círculos que le conocieron se expresa que la partida de José Luis Sáez no es el final de un relato, sino la entrega definitiva de un legado que ya no le pertenece solo a él, sino a cada pupila que enseñó a mirar más allá de lo evidente.

Su paso por las aulas no dejó cenizas, sino antorchas encendidas; hoy, su voz académica se funde con la eternidad, recordándonos que el conocimiento solo trasciende cuando se entrega con la generosidad de quien, como él, hizo de la enseñanza su forma más pura de fe y de libertad.