Tribunal Constitucional y Educación premian a estudiantes destacados en concurso sobre valores constitucionales

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TCRD) y el Ministerio de Educación (MINERD) reconocieron a los ganadores de la octava edición del concurso “Me Gradúo con el TCRD”, una iniciativa orientada a fortalecer el conocimiento de la Constitución y fomentar una ciudadanía más consciente entre los estudiantes de educación secundaria.

Durante el acto de premiación, encabezado por el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, fueron distinguidos con el primer lugar los estudiantes del Saint George School, Centro Educativo en Artes Eugenio María de Hostos, Colegio Jaime Molina Mota y Colegio Triumphare, por sus propuestas audiovisuales relacionadas con identidad nacional, derechos fundamentales, garantías constitucionales y deberes ciudadanos.

El magistrado Estévez Lavandier resaltó que el concurso forma parte del compromiso del Tribunal Constitucional de acercar la Constitución a la ciudadanía y promover una mayor comprensión de los derechos y deberes fundamentales. Asimismo, felicitó a los participantes por demostrar creatividad, talento y responsabilidad, exhortándolos a convertirse en promotores de los valores constitucionales.

Por su parte, el ministro Luis Miguel De Camps valoró el esfuerzo del Tribunal Constitucional por impulsar esta iniciativa educativa, destacando que la formación ciudadana requiere instituciones comprometidas con el fortalecimiento de la democracia y los valores cívicos de la juventud dominicana. Señaló que el concurso permite a los estudiantes comprender la Constitución como una herramienta práctica para su vida diaria.

La magistrada Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente del TC, informó que durante las ocho ediciones del programa han participado más de 6,500 estudiantes pertenecientes a 664 promociones de centros educativos públicos y privados, consolidando la iniciativa como uno de los principales proyectos de educación constitucional del país.

Los equipos ganadores recibieron premios de RD$100,000, mientras que las promociones reconocidas con menciones de honor obtuvieron RD$25,000, fondos que podrán destinar a las actividades relacionadas con su graduación. Los trabajos premiados abordaron temas como la identidad nacional, el derecho a la vida, la dignidad humana, la igualdad, el hábeas corpus, el amparo y el deber de votar.

La ceremonia, celebrada en la Universidad del Caribe (UNICARIBE), reunió a autoridades educativas, magistrados, docentes y estudiantes de distintas provincias. Con esta iniciativa, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Educación continúan fortaleciendo la cultura democrática y el conocimiento constitucional entre las nuevas generaciones de dominicanos.

#eljacaguero #TribunalConstitucional #MeGraduoConElTCRD #Educacion #Constitucion #LuisMiguelDeCamps #NapoleonEstevez #Juventud #Ciudadania #RepublicaDominicana