¿Qué pasará con el diputado Bray Vargas tras el escándalo del video en Nueva York?

Bartolo García

Santiago. – El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Santiago, Bray Vargas, se ha visto envuelto en un fuerte escándalo luego de que circulara en redes sociales un video que lo vincula con un supuesto trabajador sexual en la ciudad de Nueva York.

La grabación, hecha con un celular en lo que parece ser la habitación de un hotel, muestra al individuo reclamando al legislador el pago de 120 dólares (unos RD$7,440) por presuntos servicios contratados.

En el material se escucha al hombre decir: “Yo no soy amigo tuyo, bro. Yo te estoy dando un servicio, el servicio que tú me estás pidiendo. ¿Por qué yo estoy aquí? Yo te conocí por una aplicación, yo vine aquí para que tú me pagues”.

El video también muestra a Vargas sentado en una cama junto a varios billetes, mientras el individuo insiste en recibir el pago acordado.

La grabación habría sido difundida inicialmente desde una cuenta de Instagram identificada como sebastianoffciciallmoney, que presuntamente pertenece a un dominicano residente en Nueva York. Desde allí se propagó a otras plataformas, generando amplio debate.

En otro momento del video, el hombre cuestiona: “¿Por qué tú me miras así, tú me vas a hacer algo, tú me vas a mandar a matar?”, a lo que el legislador responde: “¿Quién, yo? No, jamás, incapaz; tú eres mi amigo”.

La polémica no tardó en viralizarse en Twitter, Facebook e Instagram, donde usuarios discuten no solo el hecho en sí, sino también sus implicaciones éticas y políticas.

Es importante señalar que en el estado de Nueva York la prostitución es ilegal, tanto para quienes ofrecen servicios sexuales como para quienes los solicitan. Sin embargo, en los últimos años se han impulsado iniciativas legislativas para despenalizar parcialmente la práctica.

Hasta el momento, Vargas no ha ofrecido declaraciones públicas sobre lo sucedido, lo que ha alimentado aún más la controversia y generado críticas por su silencio.

El escándalo surge en un momento delicado para el PLD, que busca recomponer su imagen de cara a futuros procesos electorales. Analistas coinciden en que este caso podría afectar no solo al legislador, sino también a su partido.

Desde sectores de la sociedad civil se han elevado voces pidiendo explicaciones y una posición oficial por parte del Congreso y de la dirigencia política del PLD, en aras de mantener la credibilidad institucional.

Algunos dirigentes opositores han aprovechado la situación para cuestionar la integridad y la conducta privada de los representantes electos, argumentando que deben mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera del país.

Mientras tanto, en Santiago algunos seguidores del diputado piden cautela y señalan que es necesario esperar a que el propio Vargas ofrezca su versión antes de emitir juicios definitivos.

Con el caso aún en desarrollo, la gran incógnita es precisamente qué pasará con el futuro político de Bray Vargas, quien deberá enfrentar no solo el escrutinio público, sino también las posibles consecuencias legales y partidarias de este escándalo.

#eljacaguero #BrayVargas #PLD #EscándaloPolítico #NuevaYork