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Pica y se Extiende

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Mural Tony Blanco
Mural Tony Blanco

Tuto Tavárez

La Liga de Béisbol Profesional de Japón, hizo un mural en honor al dominicano Tony Blanco, quien fue una de las víctimas del Jet Set el 8 de abril del 2025.

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Blanco desarrolló su carrera mayormente en Japón, donde dejó excelentes números y marcas.

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El mural presenta el rostro de Tony Blanco dos veces  y en la gorra se leen las siglas de los Dragones de Chunichi. También jugó para las Estrellas de DeNa y los Búfalos de Orix.

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Tony Blanco no pudo sobrevivir a la tragedia del Jet Set hace un año, aunque se asegura que salvó al exjugador Esteban Germán, ya que lo empujó cuando se percató que el techo se derrumbaba.

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Después de jugar brevemente en Grandes Ligas con los Nacionales de Washington, Blanco se fue a Japón, donde hizo una gran carrera.

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Hoy, los japoneses lo recuerdan con un mural en su honor, para el jugador que murió a los 42 años.

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En la pelota de Japón jugó 750 juegos, con 2,668 turnos oficiales, pegó 275 hits para promedio de 272, con 181 cuadrangulares, un triple, 108 dobles, anotó 366 carreras y remolcó 542.

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Blanco fue campeón con Chunichi en 2010 y 2011 y 3 veces estuvo en la Serie de Estrellas y 3 en el Equipo Ideal como primera base.

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En 2009 fue líder en jonrones con 39 y empujadas con 110, repitiendo en el 2013 con 136.

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En 2011 se llevó el premio al Jugador del Mes de octubre, en el 2012 en mayo y en el 2013 en abril.

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Su participación en la pelota dominicana fue efímera con solamente 7 juegos para las Estrellas Orientales, en la campaña 2016-2017.

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Su hijo Tony Blanco Jr., juega en la Clase A fuerte de los Piratas de Pittsburgh, con 20 años y una esturara de 6’7” y 243 libras.

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En las menores, Tony Jr., tiene 401 turnos, con 103 hits, promedio de 257, con 19 jonrones, 78 carreras impulsadas y 96 anotadas.

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Es problemas, que Tony Enrique Blanco, sea parte del Draft de Novatos de este año, que realizará Lidom.

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SQUEEZE PLAY: Dobles, acción del baloncesto que se sanciona cuando un jugador bota el balón, se detiene y lo vuelve a botar…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…La columna del viernes sobre Minino Cabrera tuvo una gran repercusión…El propio Minino escribió una aclaración…”Es  verdad que José Pérez (Cheo) y Tony Jaquez me ofrecieron  el equipo superior del Plaza a lo que  respondí que no me interesaba y hoy sigo con la misma respuesta…Yo tuve la oportunidad de ser presidente  del club cuando Milton Lafontaine  entregó y tampoco quise, en ese momento buscamos personas para integrarlo a la nueva directiva, porque en ese momento Ottis Cruz, Roby Marte, Carlos García y yo no podíamos  hacernos cargos del club…Lo que si trabajamos como colaboradores, buscando fondos y brindando asesoría a los que nosotros pusimos a dirigir el club…Por último, el día que yo decida dirigir el club Plaza Valerio es el club completo, no solo el Superior, para que lo sepan…Atentamente, Minino Cabrera #6 Leyenda del Plaza Valerio y agrega todos los años que jugó”…También, Luis “Minino” Cabrera, ilustra con varias fotos y las estadísticas que dimos a conocer en la pasada entrega…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Minino Confirma que se le ofreció el equipo…Por hoy, out 27.

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