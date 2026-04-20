Tuto Tavárez

La Liga de Béisbol Profesional de Japón, hizo un mural en honor al dominicano Tony Blanco, quien fue una de las víctimas del Jet Set el 8 de abril del 2025.

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Blanco desarrolló su carrera mayormente en Japón, donde dejó excelentes números y marcas.

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El mural presenta el rostro de Tony Blanco dos veces y en la gorra se leen las siglas de los Dragones de Chunichi. También jugó para las Estrellas de DeNa y los Búfalos de Orix.

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Tony Blanco no pudo sobrevivir a la tragedia del Jet Set hace un año, aunque se asegura que salvó al exjugador Esteban Germán, ya que lo empujó cuando se percató que el techo se derrumbaba.

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Después de jugar brevemente en Grandes Ligas con los Nacionales de Washington, Blanco se fue a Japón, donde hizo una gran carrera.

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Hoy, los japoneses lo recuerdan con un mural en su honor, para el jugador que murió a los 42 años.

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En la pelota de Japón jugó 750 juegos, con 2,668 turnos oficiales, pegó 275 hits para promedio de 272, con 181 cuadrangulares, un triple, 108 dobles, anotó 366 carreras y remolcó 542.

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Blanco fue campeón con Chunichi en 2010 y 2011 y 3 veces estuvo en la Serie de Estrellas y 3 en el Equipo Ideal como primera base.

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En 2009 fue líder en jonrones con 39 y empujadas con 110, repitiendo en el 2013 con 136.

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En 2011 se llevó el premio al Jugador del Mes de octubre, en el 2012 en mayo y en el 2013 en abril.

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Su participación en la pelota dominicana fue efímera con solamente 7 juegos para las Estrellas Orientales, en la campaña 2016-2017.

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Su hijo Tony Blanco Jr., juega en la Clase A fuerte de los Piratas de Pittsburgh, con 20 años y una esturara de 6’7” y 243 libras.

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En las menores, Tony Jr., tiene 401 turnos, con 103 hits, promedio de 257, con 19 jonrones, 78 carreras impulsadas y 96 anotadas.

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Es problemas, que Tony Enrique Blanco, sea parte del Draft de Novatos de este año, que realizará Lidom.

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SQUEEZE PLAY: Dobles, acción del baloncesto que se sanciona cuando un jugador bota el balón, se detiene y lo vuelve a botar…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…La columna del viernes sobre Minino Cabrera tuvo una gran repercusión…El propio Minino escribió una aclaración…”Es verdad que José Pérez (Cheo) y Tony Jaquez me ofrecieron el equipo superior del Plaza a lo que respondí que no me interesaba y hoy sigo con la misma respuesta…Yo tuve la oportunidad de ser presidente del club cuando Milton Lafontaine entregó y tampoco quise, en ese momento buscamos personas para integrarlo a la nueva directiva, porque en ese momento Ottis Cruz, Roby Marte, Carlos García y yo no podíamos hacernos cargos del club…Lo que si trabajamos como colaboradores, buscando fondos y brindando asesoría a los que nosotros pusimos a dirigir el club…Por último, el día que yo decida dirigir el club Plaza Valerio es el club completo, no solo el Superior, para que lo sepan…Atentamente, Minino Cabrera #6 Leyenda del Plaza Valerio y agrega todos los años que jugó”…También, Luis “Minino” Cabrera, ilustra con varias fotos y las estadísticas que dimos a conocer en la pasada entrega…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Minino Confirma que se le ofreció el equipo…Por hoy, out 27.