Banreservas impulsa acceso a viviendas con financiamiento de 144 apartamentos en Laderas del Este

Bartolo García

Santo Domingo.– El Banco de Reservas financió la adquisición de 144 apartamentos correspondientes a la primera etapa del Residencial Laderas del Este, ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra, los cuales fueron entregados este domingo por el presidente Luis Abinader a igual número de familias.

Durante el acto de entrega, el mandatario resaltó el impacto positivo que estos proyectos habitacionales generan en la calidad de vida de la población, destacando que la colaboración entre el sector público y privado ha permitido que miles de dominicanos puedan acceder a una vivienda digna.

“Ha sido un verdadero éxito de una alianza público-privada que ha permitido que miles de dominicanos tengan su vivienda”, expresó el presidente Abinader al valorar el alcance social de esta iniciativa.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, informó que la entidad financiera dispuso un financiamiento superior a RD$330 millones, bajo condiciones favorables para los beneficiarios, incluyendo una tasa de interés fija de 8 % a siete años.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera

Aguilera explicó que esta entrega representa mucho más que una meta cumplida, ya que responde a una necesidad legítima de cientos de familias dominicanas que sueñan con tener un hogar propio y mejores condiciones para su desarrollo.

“Hoy, al entregar las llaves de sus nuevos apartamentos a 144 de las 368 familias que ocuparán este moderno residencial, no solo cumplimos con una meta del presidente, sino que damos respuesta a una necesidad real de quienes aspiran a un techo digno”, afirmó.

El ejecutivo destacó que cada unidad habitacional fue diseñada para brindar seguridad, comodidad y bienestar, reafirmando que el hogar constituye el primer espacio donde se construyen valores familiares y se proyecta el futuro de la sociedad.

Asimismo, señaló que esta entrega forma parte de una política sostenida de soluciones habitacionales que ha permitido a miles de dominicanos acceder a una vivienda propia mediante esquemas de financiamiento accesibles y sostenibles.

El proyecto Residencial Laderas del Este contempla un total de 368 apartamentos, de los cuales en esta primera etapa fueron entregadas 144 unidades, permitiendo que estas familias comiencen a disfrutar de las amenidades y facilidades del complejo residencial.

Esta iniciativa es fruto de una alianza entre Banreservas, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y el sector privado, con el propósito de ampliar el acceso a viviendas dignas en el país. En el acto participaron autoridades legislativas, municipales, provinciales, ejecutivos de la constructora y representantes de la entidad bancaria.