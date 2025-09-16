Qik Banco Digital recibe triple galardón en premios Global Finance

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– El Qik Banco Digital Dominicano, S.A. – Banco Múltiple, filial del Grupo Popular y primer neobanco de la República Dominicana, fue reconocido con tres premios internacionales en la edición 2025 de la revista especializada Global Finance.

Por segundo año consecutivo, la publicación resaltó a Qik como Mejor Banco Digital de la República Dominicana, destacando su capacidad para innovar en el sector financiero y responder a las necesidades de los usuarios.

Además del galardón principal, la entidad obtuvo los premios a Mejor Diseño de Experiencia de Usuario (UX) y Mejor Banco en el uso de Marketing Digital y Servicios en Redes Sociales en el país, consolidando su posición como referente en la transformación digital bancaria.

El vicepresidente ejecutivo y gerente general de Qik, Arturo Grullón, expresó que estos reconocimientos refuerzan el compromiso de la entidad con la innovación y la cercanía con los clientes. “Ser reconocidos por Global Finance por segundo año consecutivo nos motiva a seguir desarrollando productos y funcionalidades que respondan a las necesidades reales de los dominicanos”, afirmó.

La metodología de los premios incluyó criterios como la efectividad en atraer y atender clientes digitales, el crecimiento de la base de usuarios, la diversidad del portafolio de productos, los beneficios tangibles de las iniciativas tecnológicas y la funcionalidad de la aplicación móvil.

En menos de tres años de operaciones, Qik Banco Digital ha logrado superar los 800 mil clientes, un hito que refleja la gran aceptación de su modelo 100 % digital entre los dominicanos.

El neobanco ofrece una propuesta amplia de servicios financieros, incluyendo tarjetas de crédito y débito, cuentas de ahorro, cuentas compartidas, certificados de depósito digitales, préstamos y seguros, además de soluciones como pagos a contactos, código Cash, pagos de servicios y billeteras digitales.

Recientemente, la entidad lanzó Qik Pro, un ecosistema financiero diseñado para clientes más exigentes, que combina beneficios personalizados y mayor rentabilidad en productos de ahorro e inversión.

Dentro de este ecosistema destaca la tarjeta de crédito Qik Pro, que ofrece cashback personalizable en consumos locales, devoluciones en gastos internacionales y beneficios adicionales como acceso a salas VIP Before Boarding en aeropuertos locales.

Qik Pro también brinda doble saldo en consumos, mayor rendimiento en cuentas de ahorro, tasas preferenciales en préstamos y condiciones exclusivas en certificados de depósito, reforzando la apuesta del banco por la innovación en productos financieros.

La estrategia digital del neobanco ha sido clave en su crecimiento. Con una aplicación disponible para Android e iOS, los usuarios pueden solicitar y gestionar todos sus productos desde sus dispositivos móviles, de manera rápida y segura.

El reconocimiento internacional sitúa a Qik Banco Digital como pionero en la transformación financiera del país, posicionándolo no solo como líder en la banca digital dominicana, sino también como un modelo a seguir en la región del Caribe.

Con esta nueva distinción, Qik reafirma que su meta es continuar consolidando una “banca con propósito tecnológico”, enfocada en acercar los servicios financieros a más personas y contribuir a la inclusión digital y económica del país.