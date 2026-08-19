PUNTO AZUL amplía acceso a servicios bancarios con más de 2,000 comercios en República Dominicana

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– GCS Systems y AZUL lanzaron PUNTO AZUL, una nueva red de subagentes bancarios que busca facilitar el acceso de la población a servicios financieros en República Dominicana. La iniciativa estará disponible en más de 2,000 comercios afiliados y permitirá realizar operaciones de 10 entidades bancarias, además de pagos y otras transacciones de uso cotidiano.

La nueva plataforma representa la evolución de la red Mi Punto y combina las capacidades tecnológicas y operativas de GCS Systems con la experiencia de AZUL, marca comercial de Servicios Digitales Popular. Con esta transformación, ambas empresas procuran ofrecer una alternativa más eficiente y cercana para responder a las necesidades financieras diarias de usuarios y comercios.

Mediante PUNTO AZUL, los clientes podrán depositar y retirar efectivo, pagar préstamos y tarjetas de crédito, consultar balances y realizar otras operaciones bancarias. A estos servicios se suman el pago de facturas, recargas telefónicas y otras transacciones, concentrando diferentes gestiones en un mismo establecimiento.

Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es su modelo multibanco, que permite que un solo comercio afiliado procese operaciones correspondientes a varias entidades financieras. Esta modalidad amplía las alternativas disponibles para los usuarios y, al mismo tiempo, permite a los establecimientos diversificar los servicios que ofrecen a sus clientes.

Con una red de cobertura nacional, PUNTO AZUL también pretende acercar los servicios financieros a lugares donde las sucursales bancarias y otros canales tienen menor presencia. De esta manera, los usuarios podrán realizar sus transacciones más cerca de sus comunidades, reduciendo la necesidad de recorrer largas distancias y favoreciendo una mayor inclusión financiera.

Eugene A. Rault Grullón, vicepresidente ejecutivo de Servicios Digitales Popular, señaló que PUNTO AZUL abre nuevas oportunidades para los negocios y fortalece el acceso de la población a los servicios financieros. Para los comercios afiliados, formar parte de la red también puede representar mayor flujo de clientes, nuevas fuentes de ingresos y un papel más activo como puntos de atención en sus comunidades.

El lanzamiento de PUNTO AZUL se enmarca en la estrategia de GCS Systems y Servicios Digitales Popular de continuar transformando el ecosistema de pagos del país. La plataforma tiene capacidad para seguir ampliando su presencia territorial, incorporando más comercios y conectando a nuevos usuarios con servicios bancarios y de pago de una manera más accesible y cercana.