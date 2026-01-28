Puntacana Resort impulsa el polo femenino con torneo internacional y expansión de su club ecuestre

Bartolo García

Punta Cana, La Altagracia.– Puntacana Resort anunció la celebración de la 3.ª Copa Internacional de Polo Femenino, un evento que se realizará el sábado 31 de enero de 2026, a partir de las 3:00 de la tarde, en las instalaciones del Puntacana Polo Club, consolidándose como una de las citas deportivas más relevantes del polo femenino en la región.

La jornada reunirá a destacadas jugadoras nacionales e internacionales, así como a invitados especiales, miembros de la comunidad ecuestre y amantes del polo, quienes disfrutarán de un espectáculo deportivo de alto nivel en un entorno exclusivo y cuidadosamente diseñado.

Con esta tercera edición, el Puntacana Polo Club reafirma su compromiso con el impulso del polo femenino, promoviendo la equidad deportiva y el crecimiento de esta disciplina dentro del país y el Caribe.

El torneo se ha convertido en una plataforma que combina competencia, tradición y elegancia, aportando valor a la oferta deportiva y turística de Punta Cana como destino de clase mundial.

Uno de los momentos más significativos del evento será el acto simbólico que marcará el inicio de la construcción de nuevas canchas de polo, dando paso a una nueva etapa de expansión del club.

Este proyecto de crecimiento responde al aumento del interés por el polo y a la necesidad de contar con infraestructuras modernas que permitan albergar más competencias, entrenamientos y eventos internacionales.

La expansión del Puntacana Polo Club representa un paso estratégico para fortalecer la práctica del polo en la República Dominicana, elevando los estándares deportivos y ampliando las oportunidades para atletas locales y visitantes.

Durante la jornada, se espera la presencia de personalidades del ámbito deportivo, empresarial y social, así como representantes de organizaciones, patrocinadores y medios de comunicación, en un ambiente que celebra tanto la competencia como la visión de futuro del club.

El evento también se proyecta como un espacio de networking y promoción del deporte ecuestre, integrando a la comunidad local con visitantes nacionales e internacionales.

La Copa Internacional de Polo Femenino ha logrado posicionarse como un referente regional, destacando el talento femenino y aportando dinamismo a la agenda deportiva del país.

Con esta iniciativa, Puntacana Resort continúa diversificando su oferta, integrando el deporte de alto nivel como un pilar complementario a su propuesta turística.

El desarrollo del polo femenino se suma a otros esfuerzos del resort por fomentar actividades deportivas sostenibles y de proyección internacional.

Estas acciones refuerzan el posicionamiento de Punta Cana no solo como destino de sol y playa, sino también como escenario de eventos deportivos de prestigio.

Con la celebración de la 3.ª Copa Internacional de Polo Femenino y el inicio de la expansión del Puntacana Polo Club, el resort reafirma su liderazgo regional y su apuesta por el crecimiento del deporte ecuestre en la República Dominicana.