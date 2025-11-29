Punta Cana avanza hacia el futuro con el lanzamiento de la primera ciudad inteligente del país

Bartolo García

Punta Cana, R.D. – La República Dominicana marca un precedente histórico en innovación urbana con el lanzamiento oficial del proyecto “Larimar City & Resort”, iniciativa que dará vida a la primera ciudad inteligente del país, ubicada en la pujante zona de expansión de La Otra Banda, en Punta Cana.

Este desarrollo inmobiliario se proyecta como un referente en el Caribe, al integrar soluciones tecnológicas de última generación, diseño arquitectónico moderno y una gestión sostenible de los recursos en beneficio directo de sus futuros residentes y del entorno.

La presentación de este megaproyecto contó con el respaldo de la reconocida firma española CLERHP, experta en innovación en ingeniería y construcción, lo que garantiza la implementación de estándares internacionales en cada fase de ejecución.

Larimar City & Resort se concibe como una ciudad conectada, eficiente y segura, donde la tecnología será una herramienta esencial para la movilidad, la energía, la seguridad ciudadana y la calidad de vida en general.

El diseño incluye sistemas inteligentes para la gestión del agua, la energía y los residuos, así como la instalación de sensores urbanos, zonas de conectividad avanzada y un transporte público de carácter autónomo, pensado para reducir la huella de carbono.

La planificación también prioriza el peatón, con amplias aceras, ciclovías y áreas verdes que protegerán la biodiversidad e incentivarán la recreación y el bienestar físico de sus habitantes.

El CEO de Larimar City & Resort, Juan Andrés Romero, destacó la visión transformadora del proyecto, afirmando que se trata de un paso decisivo hacia un modelo urbanístico más sostenible y competitivo en la región del Caribe.

“Lo que estamos iniciando hoy representa el futuro de cómo vivirán nuestras ciudades. Este es un proyecto de innovación y esperanza, que coloca a la República Dominicana a la altura de los destinos más avanzados del mundo”, expresó Romero.

Un elemento vital para lograr este avance ha sido la colaboración del alcalde de La Otra Banda, Alexander Rodríguez, conocido popularmente como El Hijo del Pueblo, quien ha brindado un respaldo firme y oportuno al desarrollo en el municipio.

Rodríguez reafirmó su compromiso con proyectos que transformen de manera positiva el territorio, generen oportunidades y aporten valor a los residentes actuales y futuros de La Otra Banda.

El proyecto prevé un impacto económico de gran importancia, tanto en la generación de empleos durante su construcción como en la atracción de nuevas inversiones ligadas al turismo, los servicios y tecnologías emergentes.

CLERHP valoró este desafío como un avance crucial en el diseño de ciudades inteligentes a nivel internacional, resaltando la oportunidad de posicionar a República Dominicana como un laboratorio regional de urbanismo del futuro.

Larimar City & Resort se perfila así como un destino donde la innovación se combina con la calidad de vida, y donde los avances tecnológicos serán clave para garantizar una convivencia más humana, más ecológica y más segura.

Con esta apuesta urbana sin precedentes, Punta Cana se consolida como el punto de mayor crecimiento territorial del país y abre las puertas a una nueva era de desarrollo, donde vivir en una Smart City será parte de la realidad dominicana.