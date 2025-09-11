Punta Blanca se viste de gala con su Invitacional 2025

Bartolo García

Santo Domingo, RD.- El Comité Organizador del Invitacional Punta Blanca 2025 confirmó que todo está listo para recibir a jugadores, patrocinadores y aficionados en la edición número XVIII del tradicional evento de golf. Este año, la justa deportiva estará dedicada a César Rivera, una figura que ha dejado huella en el deporte tanto a nivel nacional como internacional.

La cita comienza este viernes 12 de septiembre con una agenda que combina deporte, confraternidad y reconocimientos, elementos que ya se han convertido en la esencia del torneo. Los organizadores destacaron que este evento es uno de los más esperados por la comunidad golfista dominicana.

Las actividades arrancarán a las 10:00 de la mañana con la primera ronda de práctica en el campo de Punta Blanca. Ya en horas de la tarde, a las 6:30 p.m., se realizará un cóctel y cena de bienvenida en el Salón de Eventos del Majestic Resorts, donde además se ofrecerán detalles técnicos del certamen.

El sábado 13 de septiembre, desde primera hora, se entregarán los kits de bienvenida a los participantes. Posteriormente, a las 11:45 a.m., se efectuará el saque de honor a cargo de Don César Rivera, antesala de la salida oficial de la primera ronda programada para las 12 del mediodía.

La segunda y última ronda se disputará el domingo 14. Al concluir las partidas, se realizará la esperada ceremonia de premiación, donde se reconocerán los mejores desempeños en cada categoría y se pondrá el broche final a tres días de intensa actividad golfística.

El torneo ha sido, a lo largo de sus ediciones, un escenario para rendir homenaje a personalidades que han contribuido al desarrollo del golf y del empresariado dominicano. Nombres como Teodoro García Trabadelo, Homero Saviñón, Kalil Haché, Miguel Flaquer y George Bell han sido distinguidos en años anteriores.

En esta ocasión, el protagonista será César Rivera, un destacado juez internacional de reglas en golf y voleibol, miembro de seis salones de la fama en distintos países y disciplinas, cuya trayectoria ejemplifica los valores de esfuerzo, disciplina y pasión deportiva.

El formato de competencia será Medal Play (Stroke Play) individual, distribuido en varias categorías. En los caballeros habrá A (0-9 hándicap), B (10-17), y C (18-24). También dos categorías Senior: A (0-12) y B (13-24). Las damas competirán en una sola categoría que va de 0 a 24 hándicap.

Los premios contemplan el mejor score bruto en cada categoría, así como las primeras posiciones netas. En los Seniors se reconocerá el mejor score overall y las dos mejores posiciones netas, mientras que en las damas se premiará tanto el mejor score gross como las tres primeras posiciones netas.

La organización resaltó que este evento mantiene un equilibrio entre lo social y lo competitivo, lo que lo ha convertido en una referencia del golf dominicano y en un espacio donde jugadores de distintos niveles comparten bajo un ambiente de camaradería.

Con 18 años de historia, el Invitacional Punta Blanca ha demostrado ser un torneo de gran arraigo, capaz de evolucionar y mantenerse como un clásico en el calendario nacional. Su formato de dos rondas bajo Stroke Play individual le da un carácter especial dentro del circuito local.

Además del aspecto deportivo, los participantes disfrutarán de una experiencia completa en uno de los destinos turísticos más atractivos del país, con actividades sociales que refuerzan el sentido de comunidad entre los golfistas y sus familias.

La dedicación a César Rivera reviste un significado especial. Su trayectoria y aportes a diferentes disciplinas deportivas sirven de inspiración a las nuevas generaciones, marcando el camino de lo que representa la excelencia en el deporte.

Con esta nueva edición, el Invitacional Punta Blanca 2025 reafirma su compromiso con la promoción del golf y la consolidación de un espacio donde el talento, la amistad y la pasión por el deporte convergen en un mismo escenario.