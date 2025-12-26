PUJ rompe su propio techo operativo con casi 900 vuelos en una semana

Bartolo García

Punta Cana, La Altagracia.– El Aeropuerto de Punta Cana alcanzó un nuevo récord histórico al registrar 896 vuelos en una sola semana, la cifra más alta a nivel operacional desde su inauguración, consolidándose como el aeropuerto de mayor dinamismo y conectividad de la República Dominicana.

Este hito supera de manera significativa los resultados obtenidos en 2024, cuando se contabilizaron 771 vuelos semanales, lo que representa un crecimiento interanual de 125 operaciones aéreas y evidencia una expansión sostenida de la actividad aeroportuaria.

El aumento en la cantidad de vuelos refleja no solo el crecimiento de la demanda turística, sino también la capacidad operativa del aeropuerto para responder con eficiencia a una alta intensidad aérea, manteniendo estándares elevados de seguridad y servicio.

El desempeño récord está estrechamente vinculado a la consolidación de Punta Cana como el principal destino turístico del Caribe, impulsado por el crecimiento del sector hotelero y la diversificación de la oferta turística en la región este del país.

De manera particular, el desarrollo de polos emergentes como Miches ha tenido un impacto directo en el incremento de la conectividad aérea, con la incorporación de más de 2,000 nuevas habitaciones hoteleras durante el presente año.

Este crecimiento hotelero ha generado una mayor demanda de transporte aéreo, motivando a las aerolíneas a aumentar frecuencias, abrir nuevas rutas y fortalecer su presencia en el Aeropuerto de Punta Cana.

Como resultado, la terminal ha experimentado una expansión gradual y sostenida de sus operaciones, acompañando el ritmo de crecimiento del turismo nacional e internacional.

El incremento en la frecuencia de vuelos y la incorporación de nuevos destinos directos se traduce en una experiencia más eficiente para los pasajeros, al ofrecer mayores opciones de conectividad y reducir escalas y tiempos de viaje.

Este nuevo récord reafirma la solidez operativa del aeropuerto y lo posiciona por encima de otras terminales del país y de la región en términos de eficiencia, volumen y planificación estratégica.

Asimismo, evidencia la capacidad del PUJ para adaptarse a las exigencias de una industria aérea en constante transformación, sin comprometer la calidad del servicio ni la seguridad operacional.

Inaugurado en 1983, el Aeropuerto de Punta Cana es el primer aeródromo privado de uso comercial internacional del mundo y actualmente conecta 81 aeropuertos en 26 países, movilizando cerca de ocho millones de pasajeros al año.

La terminal cuenta con dos pistas, 41 puertas de embarque, 45 posiciones de estacionamiento de aeronaves y cuatro salones VIP, además de un Centro de Reciclaje e Incineración que gestiona alrededor del 60 % de los residuos generados por su operación.

A lo largo de ocho años consecutivos, entre 2015 y 2023, el aeropuerto ha sido reconocido por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) como el “Mejor Aeropuerto por Tamaño y Región” en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros en el Caribe y Latinoamérica.

Además, posee certificaciones internacionales como el Nivel 3 en Experiencia del Cliente de ACI, cuatro estrellas SKYTRAX y el Nivel 3 de Huella de Carbono, reafirmando su compromiso con la excelencia operativa, la sostenibilidad ambiental y la mejora continua de la experiencia del pasajero.

