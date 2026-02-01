Puerto Rico evalúa su permanencia en el Clásico Mundial ante la ausencia de sus principales figuras

Bartolo García

La selección de Puerto Rico atraviesa un momento de incertidumbre de cara al próximo Clásico Mundial de Béisbol, luego de que múltiples bajas en su roster encendieran el debate sobre una eventual retirada del certamen.

La polémica surge a raíz de la negativa de varios equipos de Major League Baseball a conceder permisos de participación a peloteros estelares, lo que ha debilitado seriamente la conformación del equipo nacional.

Entre las ausencias más sensibles figura la del capitán Francisco Lindor, cuya baja ha generado malestar tanto en la dirigencia como en la afición boricua.

A pesar de la obligación deportiva y moral de presentar un equipo competitivo, en Puerto Rico se reconoce que la situación actual dista de ofrecer igualdad de condiciones frente a otras selecciones participantes.

El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, confirmó que la posibilidad de no participar en el torneo está siendo analizada formalmente por la entidad.

“Si nuestros jugadores no van a participar y no podemos competir en igualdad de condiciones, estamos contemplando no participar en esta edición del Clásico”, expresó Quiles al referirse a las restricciones impuestas a varios peloteros.

La postura refleja el sentir de amplios sectores del béisbol puertorriqueño, que consideran injusto afrontar una competencia de alto nivel sin la disponibilidad de sus principales figuras.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se celebrará del 5 al 17 de marzo y Puerto Rico estaba programado como anfitrión del Grupo A, un factor que añade mayor presión a la decisión final.

Los partidos de ese grupo se disputarían en el Estadio Hiram Bithorn, escenario emblemático del béisbol en San Juan y sede histórica de grandes eventos internacionales.

En el Grupo A también están inscritos Canadá, Colombia, Cuba y Panamá, selecciones que ya afinan detalles para competir con sus mejores plantillas disponibles.

La eventual retirada de Puerto Rico no solo tendría impacto deportivo, sino también económico y simbólico, al tratarse de una de las naciones con mayor tradición y éxito en el torneo.

Aficionados y analistas coinciden en que el malestar es comprensible, pero advierten que abandonar el Clásico podría afectar la imagen internacional del béisbol boricua.

Otros sectores, en cambio, consideran que una decisión firme podría abrir el debate sobre los seguros y permisos de participación, un problema recurrente en competencias internacionales.

Mientras tanto, la Federación continúa evaluando escenarios, en espera de posibles cambios de postura por parte de las franquicias de MLB o de soluciones que permitan garantizar un equipo competitivo.

La decisión final marcará un precedente importante y definirá si Puerto Rico mantiene su presencia en uno de los escenarios más importantes del béisbol mundial o si opta por dar un paso al costado en defensa de sus jugadores y su equidad competitiva.

