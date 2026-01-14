Puerto Plata se convierte en epicentro del deporte comunitario con su quinto festival anual

Bartolo García

La ciudad de Puerto Plata celebrará este viernes y sábado la quinta edición de su Festival Deportivo Comunitario, un evento que reúne a destacadas figuras del deporte nacional e internacional junto a más de 500 niños pertenecientes a distintas ligas de la provincia.

La actividad contará con la participación de peloteros de Grandes Ligas y jugadoras de la selección nacional de voleibol femenino, conocidas como Reinas del Caribe, quienes compartirán experiencias, clínicas deportivas y mensajes de motivación con los jóvenes atletas.

En el marco del festival se realizará un emotivo homenaje póstumo al exlanzador Octavio Dotel, recordado por su constante respaldo a esta iniciativa comunitaria y por su trayectoria ejemplar dentro y fuera del terreno de juego.

El evento es organizado por la Puerto Plata Internacional Sports Foundation, presidida por el ingeniero Felipe Polo, y se desarrollará en escenarios emblemáticos como el techado Fabio Rafael González, el Parque de Béisbol José Briceño y el Tenis Club.

Esta edición se celebra bajo el lema “El deporte une, transforma y crea oportunidades”, como resultado de una sinergia con la Asociación de Dirigentes y Entrenadores de Puerto Plata, encabezada por Roberto Sánchez, conocido como Lolo.

Entre los peloteros profesionales confirmados para impartir clínicas deportivas figuran Nelson Cruz, Teoscar Hernández, el boricua Rubén Sierra, así como Jean Segura, Bartolo Colón, Félix José, Daniel Cabrera, Jhoel Peralta, Julián Tavárez y Leury García.

En el ámbito del voleibol, el público podrá disfrutar de la presencia de figuras como Marlene Fersola, la puertoplateña Lisvel Eve-Mejía y Annerys Valdéz, junto a otras integrantes del equipo nacional femenino.

Uno de los atractivos del festival será un partido de softbol femenino entre un equipo del New York Police Department y la selección local de Puerto Plata “Sexys Girls”, que se disputará en el pley del Tenis Club.

Asimismo, en el techado Fabio Rafael González, un seleccionado de voleibol de Puerto Plata se medirá ante “Las Sirenas de Punta Cana”, en un encuentro que promete alta competitividad y entusiasmo del público.

Como parte del enfoque formativo del evento, los niños participantes realizarán una jornada de limpieza de playas, coordinada por la Fundación Océano Limpio, fomentando la conciencia ambiental y el cuidado de los recursos naturales.

Durante el festival también se entregará el premio Dominican Prospect League (DPL) en honor al fenecido pelotero Oscar Taveras, reconocimiento que este año recibirá el lanzador nativo de Sosúa, Liomer Martínez, como prospecto destacado en ligas menores.

El programa incluye además reconocimientos especiales a deportistas que han enaltecido el nombre de Puerto Plata en distintas disciplinas, resaltando su legado y aportes al deporte nacional.

Entre los homenajeados figuran la exvoleibolista e inmortal del deporte Mirian García, así como los peloteros Carlos Paulino y Edgar Santana.

Con esta quinta edición, el Festival Deportivo Comunitario reafirma su papel como una plataforma de integración social, formación deportiva y promoción de valores, consolidándose como una de las iniciativas comunitarias más importantes de Puerto Plata.