Puerto Plata se consolida como epicentro del turismo sostenible con Aventúrate RD 2025

Bartolo García

Puerto Plata volvió a colocarse en el mapa internacional del turismo con la inauguración de Aventúrate RD 2025, una feria que se desarrollará del 2 al 4 de septiembre y que reúne a más de 50 expositores nacionales e internacionales. La cita tiene lugar en el hotel Emotions by Hodelpa, con un acto inaugural celebrado en el Iberostar Waves Costa Dorada.

La feria cuenta con representación de más de 10 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Colombia, Puerto Rico, México, Alemania, Guatemala, Nicaragua, Perú y Ecuador, convirtiéndose en un punto de encuentro clave para el turismo de aventura y sostenible de la región.

Durante la inauguración, diversos representantes del sector turístico y privado ofrecieron palabras de bienvenida. María José Berbel, directora de Iberostar Waves Costa Dorada, valoró la iniciativa y destacó la importancia de Puerto Plata como anfitrión de un evento de este nivel.

Por su parte, Valeria Bedín, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte (ASHONORTE), afirmó que Aventúrate RD fortalece la región y promueve un turismo de experiencias auténticas bajo el lema “¡Siempre Real!”.

La ceremonia también incluyó un audiovisual presentado por Patricia López, gerente de Macorix House of Rum, y Jade Almonte, de la Fundación Rosaida González. En él se resaltó la importancia cultural de Ron Macorix como símbolo de historia y tradición convertido en atractivo turístico.

Touroperadores participantes en la feria

La presidente ejecutiva de la feria, Jakaira Cid, definió esta edición como un relanzamiento con un enfoque renovado, donde la innovación, la sostenibilidad y la colaboración público-privada son los pilares fundamentales. Recalcó que Puerto Plata continúa posicionándose como un referente internacional en turismo de aventura.

“Aventúrate RD 2025 no solo celebra lo mejor de nuestra tierra, sino que proyecta su esencia: diversidad, creatividad y resiliencia”, manifestó Cid, subrayando que el encuentro conecta la República Dominicana con el mundo a través de experiencias únicas.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de reconocimientos especiales a hoteleros líderes de Puerto Plata que han sido piezas clave en el crecimiento del sector. Entre ellos se destacó a Roberto Casoni (VH Hotels & Resorts), Luis López (Amhsa Marina Hotels & Resorts), Edmundo Aja (Hodelpa Hotels & Resorts) y Rafael Blanco (Viva Resorts by Wyndham).

También se entregó un reconocimiento a Ibelca Vásquez, gerente general Caribe Norte de Copa Airlines, así como a la aerolínea, por su rol estratégico en la conectividad aérea y el impulso del posicionamiento internacional de Puerto Plata.

En representación del Ministerio de Turismo, Yira Vermenton, directora de Iniciativas Turísticas Provinciales, destacó el apoyo institucional para el desarrollo de un turismo competitivo y sostenible. Subrayó que eventos como este fortalecen la cadena de valor y consolidan a la provincia como un destino confiable.

María José Berbel, Omar Castillo, Valeria Bedín,Jakaira Cid, Edmundo Aja, Birgitt Heinsen, José Natalio Redondo, Alexandra Malvezín, Carlos Rodolí

Vermenton enfatizó que el compromiso del Ministerio es que cada proyecto turístico respete el entorno, potencie la cultura y genere oportunidades para las comunidades locales. “Un turismo responsable es la base del futuro que queremos construir”, aseguró.

La feria cuenta con un fuerte respaldo de patrocinadores principales como Iberostar Costa Dorada, Copa Airlines, Arajet, Ministerio de Turismo, AERODOM, Ferries del Caribe, Viva Resorts, Hodelpa, Casa Brugal y Ron Macorix, entre otros. Asimismo, tiene aliados estratégicos como Banco Popular, Banreservas, OPETUR, ASHONORTE, Clúster Turístico de Santiago y varias empresas locales.

El acto inaugural concluyó con una muestra cultural y artística a cargo del Ballet Folklórico del Ministerio de Turismo, la agrupación Tribu Cibao y la música en vivo de Café Meclao, creando un ambiente festivo que reflejó la calidez y la identidad dominicana.

Con esta nueva edición, Aventúrate RD 2025 confirma que Puerto Plata no solo es un destino turístico de sol y playa, sino también un espacio donde confluyen la sostenibilidad, la cultura y la innovación, proyectando a la República Dominicana hacia el futuro del turismo mundial.