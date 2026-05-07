Gobierno impulsa reforma educativa con nueva comisión ejecutiva

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 309-26 mediante el cual se crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, con el objetivo de diseñar las bases de un sistema educativo nacional más moderno, articulado e integral.

La iniciativa contempla la elaboración de un anteproyecto de ley que responda a los retos actuales y futuros, fortaleciendo la conexión entre los distintos niveles educativos, la formación técnico-profesional y el desarrollo científico y tecnológico.

De acuerdo con lo establecido, la comisión estará integrada por autoridades clave del sector, incluyendo los ministros de Educación, Educación Superior y Administración Pública, junto a la directora del INFOTEP, garantizando una visión institucional coordinada y estratégica.

Asimismo, contará con un Comité Consultivo de expertos y un Comité Técnico encargado de formular propuestas, promoviendo el diálogo y el consenso sobre las transformaciones necesarias en el sistema educativo dominicano.

Como parte de sus funciones, la comisión organizará una Consulta Nacional para el Futuro de la Educación, que incluirá encuentros territoriales, institucionales y ciudadanos para recoger propuestas y construir una reforma integral.

El decreto establece que en un plazo máximo de seis meses se deberá presentar al Poder Ejecutivo el anteproyecto de ley y las recomendaciones finales, consolidando así un proceso orientado a modernizar la educación y fortalecer su impacto en el desarrollo nacional.