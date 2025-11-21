Puerto Plata se consolida como capital de bodas: éxito total de Puerto Plata Bridal 2025

Bartolo García

Puerto Plata, RD.– La industria de bodas continúa expandiéndose en República Dominicana y Puerto Plata se posiciona al frente. Bajo el concepto “Puerto Plata Ciudad Nupcial”, se celebró con rotundo éxito el Puerto Plata Bridal 2025, un encuentro que reunió al liderazgo nacional del turismo de romance y proyecta un nuevo capítulo de desarrollo para este importante destino turístico.

La cita tuvo como escenario el hotel Emotions an Expression of Hodelpa Playa Dorada, donde se congregaron wedding planners, turoperadores, agentes de viajes, diseñadores, proveedores, fotógrafos, floristas y representantes de asociaciones vinculadas al sector.

El evento inició con una ceremonia de bendición a cargo del obispo Julio César Corniel, marcando el punto de partida de una jornada enfocada en conocimiento, negocios y alianzas para fortalecer la economía local ligada a las bodas.

Grupo de personalidades y entidades que fueron reconocidos durante el conclave, por apoyo al desarrollo de este segmento

Aneury Pilar, presidente de Brief SRL y director general del encuentro, destacó la relevancia económica del turismo nupcial y el rol clave de Puerto Plata como vitrina internacional de experiencias memorables.

“Esta provincia tiene el talento, la creatividad y la logística para consolidarse como la capital dominicana de las bodas de destino. La cadena de valor que moviliza esta industria es una oportunidad real para nuevas inversiones y más empleos”, aseguró.

Uno de los momentos principales fue el Panel de Gobernanza de Destino, donde autoridades locales reafirmaron su compromiso con el plan estratégico “Ciudad Nupcial”, cuyo horizonte proyecta resultados concretos en 2026.

En el diálogo participaron el alcalde Roquelito García, la gobernadora Claritza Rochtte de Senior, el presidente de la Sala Capitular, Jeremías Uñeña, Birgitt Heinsen del Clúster Turístico y la empresaria Mileyka Brugal, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Plata.

Asimismo, se llevó a cabo el Panel de Bodas de Destino, que abordó tendencias globales, la relevancia del turismo experiencial y nuevas oportunidades para posicionar la provincia como sede perfecta para bodas y eventos internacionales.

Este panel fue introducido por Mirta Sánchez, presidenta de ABE RD, y contó con la participación de reconocidos especialistas como Paul Leonor, Nydia Alegría y Luz del Alba González, bajo la moderación de Pedro Vargas.

Durante la jornada, Puerto Plata Bridal 2025 entregó reconocimientos a personalidades, empresas y aliados que han contribuido al crecimiento del turismo nupcial, entre ellos Juan Tomás Díaz, Sócrates McKinney y Casa Colonial Boutique Hotel.

Uno de los anuncios más destacados fue la donación de US$100,000 de Save the Children International para la implementación de un programa de protección infantil en Sosúa, reafirmando el compromiso social del evento.

El público disfrutó, además, de una exhibición de talento local con un desfile protagonizado por modelos de Sosúa y trajes de la firma Sofía Novias en Grande, complementado con una puesta musical a cargo de Yucahu Band.

Para el cierre, los invitados tuvieron un exclusivo sunset gathering en La Lola Beach Club, un hermoso espacio frente al mar que reforzó la experiencia caribeña del encuentro.

Puerto Plata Bridal 2025 contó con el respaldo de importantes instituciones públicas y empresas privadas, fortaleciendo la proyección del destino en el competitivo mercado internacional de bodas y romance.

El evento demostró que Puerto Plata está lista para seguir creciendo, ampliando su oferta de experiencias nupciales y atrayendo un segmento turístico de alto impacto económico y creativo para toda la región Norte.