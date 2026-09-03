Puerto Plata refuerza mantenimiento de su Centro Histórico previo a temporada de cruceros

Bartolo García

Puerto Plata, R.D. – La Alcaldía de Puerto Plata, EDENORTE y CORAAPLATA realizaron un levantamiento conjunto en diferentes puntos del Centro Histórico de la ciudad, con el propósito de identificar situaciones que puedan afectar la imagen urbana, el funcionamiento de los servicios públicos y la seguridad de residentes y visitantes.

La jornada estuvo encabezada por Leonardo Medrano, director de la Oficina de Turismo de la Alcaldía de Puerto Plata, por instrucciones del alcalde Roque García, y contó con la participación de brigadas técnicas de EDENORTE y CORAAPLATA, que recorrieron diferentes áreas para evaluar las condiciones existentes y determinar las intervenciones necesarias.

Durante la inspección fueron identificadas situaciones vinculadas al ordenamiento y limpieza de líneas eléctricas y de telecomunicaciones, así como árboles y ramas que interfieren con el tendido eléctrico. También fueron detectadas posibles fugas de agua y puntos que requieren atención dentro del sistema de alcantarillado sanitario del Centro Histórico.

Como resultado del recorrido, las instituciones acordaron dar seguimiento a cada uno de los puntos identificados y ejecutar las correcciones correspondientes, mediante una coordinación interinstitucional que permita mejorar progresivamente las condiciones de esta importante zona de Puerto Plata y ofrecer un entorno más seguro, limpio y organizado.

Medrano explicó que los trabajos adquieren especial importancia ante la proximidad de la temporada alta de cruceros, que comienza en octubre, período durante el cual miles de turistas llegarán a Puerto Plata a través de sus terminales portuarias y recorrerán diferentes atractivos de la ciudad, incluyendo su emblemático Centro Histórico.

“El Centro Histórico es una de las principales puertas de entrada de nuestros visitantes y debemos mantenerlo en las mejores condiciones”, expresó Medrano, quien destacó que la coordinación entre las instituciones permitirá identificar los problemas y buscar soluciones oportunas, fortaleciendo al mismo tiempo la experiencia que ofrece el destino tanto a turistas como a residentes.

Con estas acciones, Puerto Plata avanza en la preparación de sus espacios urbanos para la próxima temporada de cruceros, mediante labores de mantenimiento, recuperación y coordinación entre la Alcaldía y las empresas responsables de los servicios públicos. La iniciativa busca fortalecer la infraestructura del Centro Histórico y preservar una de las zonas de mayor importancia turística, cultural y comercial de la ciudad.