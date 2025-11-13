Puerto Plata hará historia: Bridal 2025 proclamará a la Novia del Atlántico como la primera Ciudad Nupcial de República Dominicana

Bartolo García

Puerto Plata, RD.– La Novia del Atlántico se prepara para escribir un capítulo memorable en su historia turística. El evento Puerto Plata Bridal 2025 oficializará a Puerto Plata como la Primera Ciudad Nupcial de la República Dominicana, fortaleciendo su liderazgo en el creciente mercado del turismo de romance y bodas de destino.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre, de 9:30 a. m. a 3:30 p. m., en Emotions an Expression of Hodelpa Playa Dorada, consolidándose como una jornada tipo congreso que integra a los principales actores del sector Romance & Destination Weddings.

Con esta edición, Puerto Plata Bridal reafirma su papel como plataforma de referencia nacional, articulando la hotelería, gastronomía, moda, diseño, arte, organización de eventos y demás áreas vinculadas a la industria de las bodas.

El programa de este año incluirá talleres, conferencias, espacios de networking y exposiciones de proveedores, orientados a elevar el nivel de gobernanza local y profesionalizar aún más la cadena de valor del turismo de romance.

Uno de los segmentos más esperados será el espacio “Bridal Formation”, bajo la conducción de ABE RD, que ofrecerá capacitaciones especializadas en gestión de bodas de destino y diseño de ciudades nupciales, dirigidas a agencias, wedding planners y actores del sector.

Este encuentro reunirá a destacadas figuras nacionales e internacionales que fungirán como Padrinos de Honor, entre ellos: Juan Tomás Díaz, CEO de United Petroleum y presidente de Save the Children RD; Mirta Sánchez, presidenta de ABE RD; Jean Roldán, reconocido wedding planner; y los desarrolladores Daniel Fernández (Green One Playa Dorada) y Rafael Octavio “Kuky” Silverio (Grupo KSI).

Entre los invitados especiales destacan la gobernadora provincial Claritza Rochtte de Senior y el reconocido organizador de eventos Pedro Vargas, de Vargas Eventos, quienes se unirán a la celebración del nuevo posicionamiento turístico de Puerto Plata.

Durante el evento se entregarán reconocimientos especiales al alcalde Diomedes Roque García (Roquelito García), por su rol como aliado estratégico; a Birgitt Heinsen, presidenta del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata; a Casa Colonial Boutique Hotel y al Hotel Emotions an Expression of Hodelpa, por su aporte al desarrollo del turismo de romance.

El presidente de Puerto Plata Bridal, Aneury Pilar

El presidente de Puerto Plata Bridal, Aneury Pilar, definió la edición 2025 como un hito trasformador. “Puerto Plata Bridal es más que un evento: es una visión que impulsa el crecimiento del turismo desde la inspiración, la planificación y la experiencia. Este 2025 marcará un punto de inflexión porque consolidamos un destino que une belleza, organización y propósito”, expresó.

Pilar destacó que la proclamación de Puerto Plata como Ciudad Nupcial abre una nueva etapa para la provincia, ya que permitirá atraer más bodas de destino, inversiones y oportunidades para la clase creativa, suplidores locales, hoteles y negocios relacionados al sector romance.

El evento convocará a parejas, suplidores, wedding planners, hoteles, empresas y emprendedores, convirtiéndose en una experiencia que mezcla negocios, inspiración, capacitación y desarrollo económico, reafirmando a Puerto Plata como el corazón del turismo de romance en el país.

Puerto Plata Bridal 2025 cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo, la Alcaldía de Puerto Plata, la Gobernación Provincial, Banreservas, Arajet, Casa Colonial Boutique Hotel, Emotions an Expression of Hodelpa, Hotel Gran Ventana, Easy Event Solutions, Green One Playa Dorada, Grupo KSI, Brugal, entre más de 30 aliados estratégicos que impulsan este segmento.

Esta amplia alianza institucional y empresarial demuestra la apuesta colectiva por diversificar el turismo local y posicionar a la provincia como uno de los destinos más competitivos del Caribe para bodas y romance.

Con la celebración de Puerto Plata Bridal 2025, la provincia no solo se convierte en la primera Ciudad Nupcial del país, sino que también consolida un movimiento que combina creatividad, planificación y desarrollo, marcando un antes y un después para el turismo de bodas en la República Dominicana.

#eljacaguero #PuertoPlataBridal2025 #CiudadNupcial #TurismoDeRomance #WeddingDestination #PuertoPlata #MITUR #BodasRD