Puerto Plata Golf Club reafirma su liderazgo y anuncia torneo institucional

Bartolo García

PUERTO PLATA.– El Puerto Plata Golf Club ratificó su directiva para el período 2026-2027 durante la asamblea general extraordinaria celebrada en el Blue JackTar Hotel & Golf.

La nueva directiva estará encabezada por Juan Antonio Morales como presidente, acompañado por Yamil Rodríguez en la vicepresidencia, Oliver Rodríguez como tesorero y Madi Olivares como secretaria.

Como vocales fueron designados Diego Laiz, Heury Guzmán y George Morales, mientras que Guillermo Abott asumirá el rol de asesor, completando el equipo que dirigirá la institución en este nuevo período.

La ratificación de esta directiva refleja la confianza de los miembros del club en su gestión, así como su compromiso con el fortalecimiento del golf y el desarrollo institucional en la provincia.

Durante la asamblea, Morales anunció la celebración del tradicional torneo de cambio de directiva, el cual se llevará a cabo el sábado 11 de abril como parte de las actividades del club.

El evento se jugará en modalidad Abierto Stroke Play y también servirá como clasificatorio en formato Match Play para los socios, iniciando a las 9:30 de la mañana con la participación de golfistas en ambas ramas.