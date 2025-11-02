Puerto Plata deslumbra a operadores y medios de Latinoamérica en mega recorrido turístico

Bartolo García

Puerto Plata, RD.– La costa norte dominicana brilló con fuerza durante el Fam & Press Trip de Copa Airlines y Copa Vacations, que se desarrolló del 28 de octubre al 1 de noviembre y reunió a más de un centenar de touroperadores, periodistas e influencers provenientes de toda Latinoamérica.

El evento, coordinado junto al Ministerio de Turismo (MITUR), el Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, Ashonorte y asociaciones aliadas, tuvo como objetivo mostrar en primera persona la diversidad, autenticidad y calidez que caracterizan a este emblemático destino caribeño.

Durante cinco días, los participantes disfrutaron de una agenda cargada de experiencias, aventura, cultura y gastronomía, diseñada para evidenciar por qué Puerto Plata continúa posicionándose como referencia turística de la región.

El itinerario incluyó actividades llenas de adrenalina como los Buggies y Zipline de Chukka Caribbean Adventures, seguido de un recorrido ecológico por los imponentes 27 Charcos de Damajagua, un símbolo de naturaleza viva y aventura sostenible.

También visitaron el parque marino Ocean World Adventure Park, donde pudieron interactuar de cerca con la fauna marina y conocer el modelo de entretenimiento y conservación del espacio, acompañado de una experiencia culinaria frente al mar.

Uno de los momentos más destacados fue el tour cultural por la ciudad, realizado a bordo del Trolley Bus y los Classic Cars de Ecomotions, donde los invitados recorrieron el Centro Histórico, exploraron museos y vivieron la tradición del ron en la Casa Macorix.

La noche de presentación oficial del destino se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Blue JackTar, donde hoteles y operadores locales exhibieron su oferta turística y fortalecieron relaciones comerciales en un ambiente de música, folclor y networking.

El jueves 30 de octubre, la delegación se trasladó a Sosúa y Cabarete, disfrutando de una visita a Amhsa Marina & Ocean Club y Viva Wyndham, así como de un almuerzo frente al mar y una animada fiesta temática en Villa Taina, ambientada con el espíritu libre de Cabarete.

La jornada final los llevó a uno de los paraísos naturales más admirados del país, Cayo Arena, donde vivieron un día de sol, mar y paisajes tropicales gracias a Camel Exploring Safari y Dominicana Experience DMC, navegando entre aguas cristalinas y formaciones coralinas.

Para cerrar con sello dominicano, se realizó una gran fiesta en La Lola Beach Club, en el Malecón de Puerto Plata, con apoyo del Ayuntamiento Municipal. Allí los participantes celebraron la experiencia entre música, danza y cultura local, animados por el grupo Tribu Cibao.

Durante la actividad, Birgitt Heinsen, presidenta del Clúster Turístico de Puerto Plata, agradeció el respaldo del MITUR, Copa Airlines y Copa Vacations, expresando que este evento consolida la proyección del destino en el mercado latinoamericano.

Heinsen resaltó la importancia de que los visitantes se conviertan en embajadores del destino tras vivir su hospitalidad, autenticidad y riqueza natural. “Puerto Plata los recibe con el corazón, y hoy ustedes llevan consigo nuestra esencia”, afirmó.

Los participantes llegaron desde países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay y Trinidad & Tobago, mercados prioritarios para la expansión de Copa Airlines.

Ejecutivos de la aerolínea destacaron la excelente logística, la calidad de la experiencia y el enorme potencial de Puerto Plata para el turismo latinoamericano, valorando la unión público-privada que impulsa el crecimiento del destino.

De esta manera, Puerto Plata reafirma su liderazgo como destino turístico icónico del Caribe, combinando naturaleza exuberante, historia, deporte, cultura y hospitalidad para conquistar nuevos mercados internacionales.