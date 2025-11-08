Puerto Plata da la bienvenida a Atlantic Luxury Towers, nuevo ícono de lujo frente al mar

Bartolo García

Puerto Plata, R.D. – Con una inversión privada que supera los RD$1,000 millones, fue inaugurado oficialmente el complejo Atlantic Luxury Towers, primer proyecto inmobiliario de gran altura y lujo construido frente al mar en el histórico Malecón de Puerto Plata, marcando un antes y un después en la arquitectura y el desarrollo urbano de la ciudad.

El acto inaugural, celebrado el pasado sábado, reunió a un selecto grupo de empresarios, inversionistas, autoridades locales y líderes de la sociedad puertoplateña, quienes fueron testigos de la apertura de una de las obras más emblemáticas de la región norte. La velada combinó elegancia, música y un profundo sentido de orgullo local.

El proyecto, desarrollado por la constructora Valbuena Valdez, está compuesto por cinco torres de siete niveles, que albergan un total de 70 apartamentos de lujo con impresionantes vistas panorámicas al Océano Atlántico, la ciudad de Puerto Plata y la Loma Isabel de Torres, convirtiéndose en un referente arquitectónico de modernidad y exclusividad.

El diseño de Atlantic Luxury Towers conjuga estética contemporánea, eficiencia estructural y confort premium, integrándose armónicamente con el entorno costero. Su impacto se proyecta tanto en el valor urbanístico como en la revitalización del Malecón, un espacio que vuelve a posicionarse como punto focal del desarrollo turístico y residencial del norte.

El acto protocolar inició con una bendición especial del Obispo de Puerto Plata, Monseñor Julio César Corniel Amaro, quien destacó la importancia de iniciativas que promuevan el progreso de la provincia. También participaron el alcalde municipal, Diomedes García, regidores, representantes empresariales y funcionarios públicos.

En su intervención, el ingeniero Germán Alexander Valbuena Valdez, presidente de la empresa desarrolladora, expresó que el proyecto simboliza una nueva etapa para Puerto Plata. “Atlantic Luxury Towers representa un paso firme hacia una ciudad moderna y próspera. En los próximos diez años seguiremos impulsando obras que eleven el bienestar social, el turismo y la identidad urbana de nuestra provincia”, aseguró.

El evento estuvo acompañado de un ambiente artístico de alto nivel, con presentaciones de Manny Cruz y José Alberto “El Canario”, quienes pusieron el toque festivo a la inauguración. La noche culminó con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó la costa atlántica, simbolizando el renacer del Malecón como epicentro del desarrollo inmobiliario de lujo.

La obra redefine el concepto de vivienda costera en República Dominicana, con un enfoque en sostenibilidad, confort y tecnología. Los apartamentos están diseñados con materiales de primera calidad, pisos en porcelanato español, carpintería en roble importado, ventanas y puertas europeas M100, y topes de cocina y baños en mármol o granito natural.

Cada unidad incluye amplios balcones panorámicos, habitaciones principales con walk-in closet y baño privado, así como preinstalación para sistemas Smart Home y aislamiento termoacústico, ofreciendo una experiencia de vida moderna y eficiente.

Entre sus amenidades de lujo, el complejo cuenta con un lobby contemporáneo, piscina panorámica, gimnasio equipado, terraza social, salón de eventos privados y seguridad 24/7. Además, dispone de ascensores de última generación y un sistema integral de monitoreo, priorizando la comodidad y seguridad de sus residentes.

La torre también ha sido diseñada bajo criterios de sostenibilidad, incorporando sistemas de eficiencia energética y gestión de residuos, en línea con las tendencias internacionales de desarrollo urbano responsable.

Con su apertura, Atlantic Luxury Towers no solo eleva el perfil inmobiliario de Puerto Plata, sino que impulsa la confianza de los inversionistas en la Costa Norte, fortaleciendo la economía local y consolidando la provincia como destino ideal para residencias de lujo, turismo de inversión y estilo de vida frente al mar.

De esta manera, el proyecto se consolida como un símbolo de modernidad, elegancia e innovación, representando la visión de una nueva era arquitectónica en Puerto Plata, donde el desarrollo urbano se alinea con el orgullo y la identidad de una ciudad en crecimiento.

