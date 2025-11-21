Puente Flotante cerrará temporalmente este sábado por maniobra marítima autorizada

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que este sábado 22 de noviembre el Puente Flotante, ubicado sobre el río Ozama, permanecerá cerrado al tránsito vehicular durante dos horas debido a una operación marítima programada.

La medida será efectiva en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, con el fin de facilitar la salida de la embarcación M/V Atlantic, que zarpará desde el Astillero Joseph Industrial Development Corp.

Las autoridades indicaron que se trata de una maniobra coordinada con anticipación para garantizar la seguridad en el entorno del puente y del personal involucrado.

El MOPC exhortó a los usuarios que frecuentan esta vía a adoptar las previsiones pertinentes, tales como identificar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con tiempo.

Esta estructura constituye un punto de conexión esencial entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, razón por la cual el cierre temporal podría generar retrasos en la circulación si no se toman medidas preventivas.

Las autoridades recalcaron que la interrupción del tránsito es estrictamente necesaria para permitir que la embarcación cruce de manera segura por el río Ozama.

Este tipo de operativos se ejecuta bajo un estricto protocolo de coordinación marítima, con la finalidad de proteger tanto la navegación como a los ciudadanos que utilizan el puente como vía de transporte.

Durante las horas del cierre, el MOPC mantendrá personal técnico y unidades de asistencia vial desplegadas en el área para orientar a los conductores y asegurar un manejo fluido del tránsito.

Se recordó a la ciudadanía que estas acciones forman parte del proceso continuo de supervisión y control que el Ministerio desarrolla para garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura nacional.

El Puente Flotante ha sido, históricamente, una pieza clave en la movilidad de la zona capital, especialmente en los momentos de mayor circulación entre municipios.

Con esta intervención puntual, se busca evitar riesgos y asegurar que el tránsito marítimo mantenga las condiciones adecuadas de seguridad operacional.

Obras Públicas reiteró su compromiso en mantener una movilidad eficiente y ordenada, priorizando la seguridad de todos los ciudadanos que transitan diariamente por las vías del país.

Finalmente, la institución pidió la colaboración de los conductores, asegurando que las labores serán realizadas dentro del tiempo establecido para minimizar los contratiempos.

La ciudadanía puede mantenerse informada a través de los canales oficiales del MOPC, los cuales ofrecerán actualizaciones en caso de que se produzca algún cambio en el horario previsto.