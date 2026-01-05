Pueblo Arriba levanta su novena corona y se consagra como el más grande del baloncesto de Santiago Rodríguez

Los Guerreros de Pueblo Arriba (CPA) escribieron una página dorada en la historia del baloncesto provincial al proclamarse campeones del XXIV Torneo de Baloncesto Superior con Refuerzos de Santiago Rodríguez, tras imponerse 76-61 al Club Deportivo La Joya en el sexto partido de la serie final.

Con esta victoria, Pueblo Arriba alcanzó su noveno campeonato, convirtiéndose en la franquicia más ganadora del torneo y dejando atrás a La Joya, que permanece con ocho títulos en su palmarés.

El duelo decisivo se disputó ante cerca de mil fanáticos en el Polideportivo José Chachito Carrasco, escenario que albergó la Copa Coopsano, en el marco del 50 aniversario de la entidad cooperativa.

Luego de una primera mitad equilibrada, el CPA impuso su ritmo en ambos costados de la cancha durante la segunda parte, apoyado en una defensa intensa y transiciones rápidas que quebraron el partido.

Un contundente parcial de 21-13 en el tercer cuarto y otro de 17-7 en el último período marcaron la diferencia definitiva y sellaron la coronación de Pueblo Arriba.

El dominio del CPA se reflejó en estadísticas clave, superando a su rival en puntos desde la banca (23-5), segundas oportunidades (14) y puntos al contraataque (12), además de alcanzar una ventaja máxima de 15 puntos.

En el plano individual, Marlon Saint-Hilaire encabezó la ofensiva campeona con 20 puntos y 11 rebotes, firmando un doble-doble y mostrando solvencia desde la línea de tiros libres.

El refuerzo Luis Morel aportó 19 puntos y 8 rebotes, con alta efectividad en momentos determinantes, mientras que Odalis Rosario sumó 15 unidades y 7 capturas, ejerciendo liderazgo constante en ambos lados de la cancha.

Desde la rotación, Genaro Rodríguez fue clave con 8 puntos en apenas 8:50 minutos, castigando la defensa rival con notable precisión.

Por La Joya, Luis Peña cargó con el peso ofensivo al registrar 24 puntos y 8 rebotes, siendo la principal vía de anotación durante toda la noche.

También se destacaron Darlín Susaña, con 12 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, y Ángel Lora, quien aportó defensa y energía en una final de alto desgaste físico.

En la lucha bajo los tableros, Luis Durán lideró a los joyeros con 11 rebotes, mientras que el capitán Wascar Rodríguez distribuyó el balón y asumió responsabilidades pese a una noche complicada en tiros.

Bajo la dirección técnica de Alan Saint-Hilaire, Pueblo Arriba demostró profundidad, disciplina táctica y fortaleza mental para cerrar la serie y consolidar una dinastía en el baloncesto superior de la provincia.

El torneo, organizado por la Asociación de Baloncesto de Santiago Rodríguez (ABASARO), culminó con una final de alto nivel competitivo que reafirma el crecimiento y la pasión por el baloncesto en Santiago Rodríguez.

Con información de Juan Pablo Bourdierd