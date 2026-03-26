PUCMM se posiciona como líder regional en turismo y destaca en rankings internacionales 2026

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) logró un importante reconocimiento internacional al posicionarse como la universidad número uno de Centroamérica y el Caribe en el área de gestión de Hospitalidad y Turismo, de acuerdo con el QS World University Rankings by Subject 2026.

En esta misma clasificación, la institución alcanzó el sexto lugar en Latinoamérica y se ubicó en la posición 113 a nivel mundial, destacándose entre miles de programas académicos evaluados en esta prestigiosa medición global.

Para elaborar este ranking, la firma Quacquarelli Symonds (QS) analizó más de 18,300 programas universitarios de unas 1,700 universidades en todo el mundo, abarcando 55 disciplinas, entre ellas el área de Hospitality & Leisure Management en la que fue reconocida la PUCMM.

Actualmente, la universidad ofrece programas de grado en Hospitalidad y Turismo, así como en Gastronomía y Artes Culinarias, además de un técnico superior en esta última área, fortaleciendo su oferta académica en un sector clave para el país.

La PUCMM fue pionera en República Dominicana al apostar por la formación en turismo desde finales de la década de 1970, cuando inició programas técnicos en hotelería con el apoyo de la Universidad de Cornell, elevando posteriormente su oferta a nivel de licenciatura con respaldo de la Universidad de Nevada.

Además de este logro, la institución también obtuvo el primer lugar en República Dominicana en el ranking internacional UNIRANKS 2026, ubicándose en la posición 52 en Latinoamérica entre más de 270 universidades evaluadas.

Este ranking valora aspectos como el bienestar estudiantil, la empleabilidad, la calidad académica, la innovación y la transformación digital, elementos en los que la PUCMM ha mostrado un desempeño destacado.

De igual forma, en el ranking Webometrics 2026, la universidad se posicionó como la número uno del país, octava en el Caribe y en el lugar 284 en Latinoamérica, entre más de 3,700 instituciones clasificadas.

Estos resultados consolidan a la PUCMM como una de las principales instituciones de educación superior de la región, reafirmando su compromiso con la excelencia académica, la innovación y el desarrollo del talento humano en República Dominicana.