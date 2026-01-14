Proyecto Nuevos Horizontes impulsa el desarrollo económico de más de 300 familias en Sánchez Ramírez

Bartolo García

Más de 300 familias que hoy residen en el proyecto habitacional Nuevos Horizontes continúan avanzando en la transformación de sus condiciones de vida, mediante el acceso a viviendas dignas, el fortalecimiento de sus medios de subsistencia y la creación de nuevas oportunidades económicas sostenibles.

Este proceso se desarrolla en la provincia Sánchez Ramírez como parte de un esfuerzo integral que busca garantizar no solo el reasentamiento físico de las comunidades, sino también su estabilidad económica y social a largo plazo.

En el marco del Plan de Acción para el Reasentamiento (PAR), Barrick Pueblo Viejo realizó la entrega de capital semilla a 26 familias del proyecto, con el objetivo de apoyar el inicio y fortalecimiento de pequeños negocios.

La iniciativa está orientada a contribuir a la restauración de los ingresos familiares y a fomentar la sostenibilidad económica de los hogares reasentados, promoviendo actividades productivas acordes a las capacidades de cada familia.

Esta acción forma parte del Programa de Restauración de Medios de Vida, específicamente en su componente de diversificación de actividades económicas sostenibles, que acompaña a las familias en el diseño y ejecución de planes de negocio personalizados.

Cada una de las familias beneficiadas recibe un capital semilla equivalente a RD$150,000, entregado en especie, de acuerdo con los gastos y requerimientos previamente identificados en sus respectivos planes de negocio.

Estos planes son elaborados de manera conjunta entre las familias y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), con el apoyo de acompañamiento técnico especializado que garantiza una adecuada implementación.

El proyecto residencial Nuevos Horizontes forma parte del proceso de reasentamiento de las comunidades de El Rayo, El Higo, Arroyo Vuelta, Las Tres Bocas, El Naranjo y Lajas, impactadas por el desarrollo minero de Pueblo Viejo.

Más allá de la entrega de viviendas, este proyecto representa una inversión social de gran escala, con una asignación superior a los RD$20,000 millones de pesos, y beneficiará de manera directa a más de 700 familias.

Cada familia reasentada recibe una vivienda con su correspondiente título de propiedad, así como un lote de 1.5 tareas destinado al desarrollo de proyectos productivos y de subsistencia.

Este componente productivo busca fortalecer la autonomía económica de los hogares y promover el arraigo comunitario, permitiendo que las familias generen ingresos de manera sostenible.

El residencial Nuevos Horizontes cuenta además con infraestructura comunitaria diseñada para mejorar la calidad de vida, incluyendo acueducto, calles asfaltadas y servicios básicos.

Entre los espacios disponibles se destacan iglesias, áreas recreativas, escuela inicial, politécnico, guardería, mercado comunitario, cementerio y salones comunales, que fomentan la convivencia y el desarrollo social.

Con estas acciones, Barrick Pueblo Viejo reafirma su compromiso con un proceso de reasentamiento integral y responsable, centrado en las personas y en la generación de oportunidades reales para el desarrollo humano.

La empresa impulsa un modelo que apuesta a la sostenibilidad, permitiendo que las familias de Nuevos Horizontes construyan un presente más estable y proyecten un futuro con mayores posibilidades económicas y sociales.

Pueblo Viejo está ubicado en la República Dominicana, a unos 100 kilómetros al noroeste de Santo Domingo, y es operado por Pueblo Viejo Dominicana Corporation, una empresa conjunta entre Barrick y Newmont, cuya fuerza laboral es en un 98 % de origen dominicano.