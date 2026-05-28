Proyecto de Francisco Javier García anuncia masiva juramentación en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La Coordinación Provincial del Proyecto Político Francisco Javier Presidente anunció la realización de una masiva juramentación de sus equipos de trabajo en Santiago, pautada para el próximo sábado 30 de mayo a las 4:00 de la tarde en el Bajo Techo de la avenida Las Carreras.

El coordinador provincial del proyecto, Fernando Rosa, informó que la actividad reunirá a dirigentes políticos, coordinadores municipales, líderes comunitarios, jóvenes, mujeres y representantes de distintos sectores que se integrarán formalmente a la estructura organizativa del proyecto presidencial de Francisco Javier García.

“Estamos construyendo una fuerza política sólida, cercana a la gente y comprometida con el futuro del país”, expresó Rosa, al destacar que esta juramentación marcará una nueva etapa de fortalecimiento político en Santiago y toda la región del Cibao.

Asimismo, aseguró que el objetivo de los equipos provinciales será trabajar para llevar a Francisco Javier García a convertirse primero en candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y posteriormente en presidente de la República Dominicana.

Los organizadores señalaron que la actividad representa un paso importante en el crecimiento del proyecto político, resaltando el entusiasmo y respaldo que, según indicaron, continúa generando el liderazgo de Francisco Javier García entre dirigentes y simpatizantes peledeístas.

La Coordinación Provincial extendió una invitación a la militancia del PLD, dirigentes comunitarios y ciudadanos en general para participar en este encuentro político, el cual busca consolidar la estructura organizativa y la movilización del proyecto presidencial en Santiago. #eljacaguero