Provincial de Salud Santiago I advierte sobre nuevas estafas con supuestos permisos sanitarios

Bartolo García

La Provincial de Salud Santiago I alertó a la ciudadanía sobre la reactivación de intentos de fraude relacionados con supuestos permisos sanitarios gestionados de manera irregular.

Según informó la entidad, personas desaprensivas están utilizando indebidamente el nombre del doctor Víctor Tomás Méndez Gómez, director de la institución, para solicitar pagos fraudulentos a propietarios de negocios.

La práctica ya había sido denunciada en diciembre de 2025, cuando se detectaron intentos de estafa en los que se exigían depósitos o transferencias bajo falsos argumentos vinculados a habilitaciones e inspecciones sanitarias.

De acuerdo con el comunicado, los responsables emplean llamadas telefónicas y plataformas digitales para contactar a las víctimas, buscando obtener beneficios económicos ilícitos.

Las autoridades aclararon que ningún trámite relacionado con permisos sanitarios se gestiona mediante pagos informales ni a través de intermediarios.

La Provincial reiteró que todos los procesos oficiales se realizan exclusivamente por los canales autorizados del Ministerio de Salud Pública.

Asimismo, exhortó a comerciantes y ciudadanos a verificar cualquier información antes de realizar pagos o transferencias.

La institución indicó que este tipo de acciones no solo busca afectar económicamente a los negocios, sino también dañar la imagen institucional.

Finalmente, la Provincial de Salud Santiago I advirtió que tomará las medidas legales correspondientes contra quienes continúen incurriendo en estas prácticas fraudulentas, al tiempo que llamó a la población a denunciar cualquier intento de estafa.