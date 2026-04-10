Proponen fortalecer cedulación en el exterior para evitar contratiempos a dominicanos

Bartolo García

LONG ISLAND, N. Y.– La dirigente política Servia Iris Familia sugirió a la Junta Central Electoral implementar un programa más eficiente de cedulación para los dominicanos residentes en el exterior, con el fin de garantizar un acceso oportuno al documento.

La secretaria de Asuntos Internacionales del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno (PRM) propuso la habilitación de múltiples puntos de expedición de la nueva cédula, distribuidos estratégicamente según la concentración de ciudadanos dominicanos en distintas localidades.

Familia advirtió que, de no adoptarse medidas adecuadas como locales provisionales y operativos móviles, podría generarse un escenario de dificultades para miles de dominicanos que requieren el documento para trámites esenciales.

La exlegisladora por la circunscripción número uno del exterior señaló que es necesario realizar estudios previos que permitan identificar las zonas con mayor densidad de dominicanos aptos para recibir la cédula, optimizando así los recursos disponibles.

Asimismo, enfatizó que ciudades como Nueva York concentran una gran cantidad de nacionales en el extranjero, por lo que una deficiente planificación podría derivar en inconvenientes significativos para esta comunidad.

En ese sentido, calificó como un compromiso ineludible de la Junta Central Electoral garantizar un proceso eficiente y accesible, en reconocimiento al aporte que realizan los dominicanos en el exterior a la economía nacional a través de remesas y otras contribuciones.

La dirigente también hizo un llamado a las autoridades a actuar con responsabilidad y previsión, asegurando que el proceso de cedulación se lleve a cabo de manera organizada y con un enfoque centrado en el ciudadano.

Finalmente, reiteró su exhortación a la JCE para que facilite a los dominicanos residentes en Nueva York y zonas cercanas el acceso al documento de identidad, destacando que se trata de un derecho fundamental que debe ser garantizado con eficiencia y dignidad.