Propeep y Alcaldía de Santo Domingo Oeste despliegan operativo de ayuda a familias afectadas por la tormenta Melissa

Bartolo García

Santo Domingo Oeste. – La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) y la Alcaldía de Santo Domingo Oeste desarrollaron este sábado un amplio operativo de asistencia social en distintos sectores del municipio, con el objetivo de brindar apoyo inmediato a las familias afectadas por las fuertes lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Melissa.

El operativo estuvo encabezado por el director de Propeep, Robert Polanco, y el alcalde Francisco Peña, quienes recorrieron personalmente varias comunidades que sufrieron inundaciones, distribuyendo alimentos, colchones y artículos de primera necesidad.

El recorrido inició en el sector El Hoyo del barrio Enriquillo, ubicado en el kilómetro 9½ de la autopista Duarte, donde decenas de familias recibieron asistencia directa del Gobierno. Polanco destacó que la acción responde a las instrucciones del presidente Luis Abinader, quien ordenó movilizar a todas las instituciones estatales para apoyar a los afectados por el fenómeno atmosférico.

“Estamos cumpliendo con el mandato del presidente Abinader, quien ha instruido que ninguna familia afectada quede desamparada. Hoy estamos aquí, junto al alcalde Francisco Peña, acompañando a nuestros comunitarios en estos momentos difíciles”, expresó Polanco durante la jornada.

El funcionario indicó que equipos técnicos de Propeep realizan levantamientos socioeconómicos en las viviendas dañadas por las inundaciones, con el propósito de restaurarlas o reacondicionarlas según el nivel de afectación. “No solo estamos trayendo alimentos, sino soluciones duraderas. Este es un trabajo integral que busca restablecer la normalidad en los hogares”, agregó.

Por su parte, el alcalde Francisco Peña agradeció el apoyo del Gobierno central y destacó la importancia de la coordinación entre las instituciones estatales y municipales para ofrecer respuestas rápidas y efectivas a las comunidades en situación de emergencia.

“Gracias a esta alianza con Propeep y al respaldo del presidente Abinader, hemos podido actuar de inmediato. Jarabacoa, Pantoja, Villa Linda y muchos sectores del país están recibiendo la atención que merecen”, manifestó Peña.

El operativo se extendió este sábado a otras localidades de la provincia, incluyendo los distritos municipales La Guáyiga, Pedro Brand, Villa Linda y Palmarejo, donde las brigadas de Propeep trabajaron junto a las autoridades locales en la entrega de ayudas humanitarias y alimentos a las familias más vulnerables.

Durante su recorrido, Robert Polanco resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno central, las alcaldías y los líderes comunitarios, asegurando que esa sinergia permite dar respuestas rápidas y efectivas ante las emergencias provocadas por fenómenos naturales.

“Este es un Gobierno cercano, humano y solidario. Las acciones de hoy son una muestra del compromiso del presidente Luis Abinader con cada dominicano y dominicana, especialmente con los más necesitados”, afirmó el titular de Propeep.

El funcionario informó que los operativos continuarán durante los próximos días en otros sectores del Gran Santo Domingo y del interior del país, priorizando aquellas zonas donde las lluvias provocaron mayores daños estructurales y pérdidas materiales.

En el recorrido también participaron Miltha Pérez (La Popi), alcaldesa de La Guáyiga; José López, alcalde de Villa Linda y Palmarejo; así como funcionarios de Propeep y representantes de los organismos de socorro.

Entre las comunidades asistidas se destacan El Hoyo, del barrio Enriquillo; Iván Klang Guzmán, en Engombe; además de Los Coquitos, Yaco, Las Flores, Los Quilombos y Villa Palma, todas ubicadas en Santo Domingo Oeste y zonas aledañas.

Polanco reiteró que la misión de Propeep es garantizar que las ayudas lleguen a cada rincón afectado y que ninguna familia quede desprotegida. “Nuestro compromiso es con la gente. Donde haya una familia afectada, allí estará el Gobierno”, concluyó.

