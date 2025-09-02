Propeep transforma vida de una familia en Capotillo con entrega de vivienda digna

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– Conmovida hasta las lágrimas, la señora Alejandrina de la Cruz, de 64 años, recibió este martes su nuevo hogar, construido y amueblado por los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) en el sector Capotillo, Distrito Nacional.

La vivienda fue entregada como parte del programa social “Cerca de Ti”, iniciativa que lleva soluciones inmediatas a las familias más vulnerables, en cumplimiento con el compromiso del presidente Luis Abinader.

Alejandrina relató que su antigua casa se encontraba en condiciones críticas: “Cuando llovía afuera, también llovía adentro. No era posible vivir en paz”, explicó emocionada durante la entrega.

Recordó que cuando recibió la visita del director de Propeep, Robert Polanco, hace apenas una semana, este le pidió confiar en el gobierno y en la palabra del presidente. “Le dije que sí, y hoy mi familia tiene una vivienda nueva, digna y llena de esperanza”, expresó.

La beneficiaria vive junto a su hija, y ambas agradecieron el respaldo recibido. “Gracias a Dios y al presidente Abinader, hoy tenemos un techo seguro y amueblado, algo que nunca pensé que llegaría”, agregó Alejandrina.

Por su parte, Polanco destacó que la misión del programa es acercar el Estado a la gente y dar respuestas rápidas. “No estamos por encima del pueblo, sino para servirle. El gobierno quiere que Capotillo se sienta seguro y acompañado”, subrayó.

El funcionario resaltó que la intervención integral en Capotillo ya está dando resultados visibles en materia de seguridad, tranquilidad y recuperación de espacios. “Aquí se siente un cambio positivo. Eso es lo que busca el presidente Abinader”, afirmó.

La vivienda está ubicada en la calle Puerto Plata, una zona donde los comunitarios reclamaban mayor atención. Hoy, con esta entrega, se sienta un precedente de dignificación para familias en condiciones de vulnerabilidad.

Durante el acto también estuvieron presentes el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas; el dirigente Héctor Luis Bautista; el merenguero Antonio Peter de la Rosa (Omega); y la presidenta de la junta de vecinos, Ginamari Cepeda, quienes acompañaron a la familia en este momento especial.

Polanco recordó que estas acciones forman parte de un plan más amplio de mejoramiento urbano y social que incluye reconstrucción de viviendas, entrega de electrodomésticos, operativos médicos y programas de capacitación en distintos barrios.

Los comunitarios aplaudieron la entrega y coincidieron en que este tipo de obras devuelven la esperanza. “Capotillo merece respeto y dignidad, y hoy vemos que el gobierno está escuchando”, expresó Ginamari Cepeda.

La actividad cerró con un recorrido por la vivienda, donde se mostró el mobiliario completo entregado: cama, sala, comedor y electrodomésticos, garantizando que la familia pueda habitarla de inmediato.

Alejandrina, visiblemente emocionada, insistió en que lo que vivió fue “un milagro en vida” y agradeció nuevamente a quienes hicieron posible la transformación de su hogar.

El programa “Cerca de Ti” continuará cada martes en distintos puntos del país, reafirmando el compromiso del gobierno con los sectores más necesitados.