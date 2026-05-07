Depósitos del público en los bancos múltiples crecen más de RD$122 mil millones en el primer trimestre del año

Santo Domingo, Rep. Dom. – La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) informó que los depósitos del público en los bancos múltiples aumentaron en RD$122.8 mil millones durante el primer trimestre del año, al pasar de RD$2,499.6 mil millones en diciembre de 2025 a RD$2,622.4 mil millones al cierre de marzo de 2026.

La ABA afirmó que este resultado refleja la confianza de los clientes en las entidades bancarias del país y la capacidad del sector de continuar fortaleciendo sus niveles de captación.

A través de un informe elaborado por su Dirección Técnica, la ABA señaló que este crecimiento estuvo impulsado principalmente por los depósitos a la vista, cuyo saldo aumentó en RD$93.1 mil millones (20.7%), al pasar de RD$449.1 mil millones a RD$542.2 mil millones en el citado período.

Asimismo, indicó que los depósitos de ahorro registraron un incremento de RD$13.1 mil millones (1.2%), al situarse en RD$1,026.9 mil millones en marzo de 2026, frente a los RD$1,013.8 mil millones reflejados en diciembre de 2025. Mientras que, los depósitos a plazo pasaron de RD$1,034.3 mil millones a RD$1,050.6 mil millones, para un aumento de RD$16.5 mil millones (1.6%), agregó.

En línea con este comportamiento, la Asociación de Bancos precisó que, para el trimestre, el total de pasivos se incrementó en RD$112,800 millones, tras registrar RD$3.33 billones en marzo de 2026, en comparación con los RD$3.2 billones de diciembre 2025, para un crecimiento de 3.5%.

Resaltó, además, que la banca múltiple dominicana mantuvo indicadores financieros robustos al cierre del primer trimestre del año, reflejados en el crecimiento de sus activos, la cartera de crédito, así como en niveles de solvencia superiores a los establecidos por la regulación.

En ese sentido, informó que los activos de los bancos múltiples alcanzaron RD$3.7 billones al cierre de marzo, para un aumento de RD$120,300 millones, equivalente a 3.3%, crecimiento superior al 2.0% registrado en igual período de 2025.

La ABA indicó que el índice de solvencia alcanzó el 15.8%, superior en un 58% al establecido por la Ley Monetaria y Financiera, debido principalmente al aumento de reservas patrimoniales y a una adecuada distribución de sus activos.

“Estos resultados confirman a los bancos múltiples como un sector con fundamentos robustos, que continúa aportando al desarrollo de las actividades productivas del país, incluso en un contexto de tensión económica internacional asociado a conflictos bélicos y geopolíticos”, expresó.